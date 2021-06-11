中國出生率下降情況加劇，中央早前公佈實施「三胎政策」，但有內地學者認為政策未必可以解決中國出生率下降的長期趨勢，相信到2025年之前要設法把退休年齡延長數年，更批評有建議生孩子獎勵100萬元，是一種「何不食肉糜」的說法。

北京大學國家發展研究院院長姚洋接受《彭博》訪問，他表示中國無法大量提高出生率，就算政府允許家庭擁有三個孩子，短期內可能會對出生率增加，但不能指望這種影響會持續很長時間，他認為中國要為老齡化社會做好準備，並認為這是東亞社會的宿命。

姚洋指出，儘管人口老齡化，但只要提高生產力，就可以維持未來10年的經濟成長率在5.5%至6%，因此中國應維持高水平投資在城市建設、教育和科研究這三方面。

另外，有內媒報道建議以現金獎勵生孩子家庭，姚洋早前在《新浪財經》則批評道，「有人甚至建議說多生一個孩子獎勵100萬，這是一種『何不食肉糜』的說法。不知道說這種話的人知不知道我們還有6億人一個月收入在1,000元以下，事實上，我們也沒有財力去做這件事情。」

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