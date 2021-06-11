天星銀行（Airstar Bank）開業一週年，該行由去年6月底至今年5月底，存款增加5倍，開戶申請增加10倍，貸款資產增長13倍，其中60日免息免供貸款申請更增加100倍。另外，四月底推出的外匯服務，至今有數千萬交易量，當中港幣兌人民幣佔四成一。

行政總裁姚文松表示，過去一年銀行穩步發展，存貸比恰到好處，足夠支持銀行發展，希望儘快推出中小企貸款產品，期望今年貸款增長可以至少翻一倍，另外下半年希望推出「轉數快」二維碼付款服務，支援不同支付場景，也會推出科技外匯產品

他又說，該行會應用更多人工智能等科技，令開戶、批貸款、匯款等流程更自動化，以壓縮運作成本，將中間的利潤回饋給客人。

拓外匯服務幣種

現時天星銀行的外匯服務只支援港幣、人民幣和美元，被問到何時拓展到其他幣種時，姚文松表示，該行初步希望拓展至歐元、英鎊、日圓和加幣等常見幣種，挑戰是有些幣種收緊負利率，要處理負利率的問題。

至於未來會否推預付卡或信用卡，姚文松表示，很多同業推出了不同支付工具產品，供客戶日常消費使用，但該行會專注「轉數快」二維碼付款，節省成本的同時，做到同樣的支付效果。

三項優惠慶一週年

天星銀行將推出三項優惠慶祝開業一週年，在外匯服務方面，客戶在下月16日或之前，以港幣或美元兌換人民幣滿指定金額，可獲10%定存優惠；私人貸款方面，在下月31日或之前，私人貸款最低利率會由實際年利率1.85%調低至0.99%，並豁免申請手續費；「貸款一筆清」方面，在本月18日或之前，成功申請及提取貸款達指定金額和期數，可獲酒店住宿一晚。

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