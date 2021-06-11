中國早前宣佈對加密貨幣實施嚴格監管，中國人民銀行前行長周小川表示，加密貨幣設計有不足，如每秒鐘交易量不夠高、佔用較多網絡資源等等，加上有投資者將加密貨幣當成賺快錢的手段，加密貨幣已變成數字資產。認為加密貨幣已經錯失回到支付領域的機會。

周小川出席「陸家嘴論壇」時表示，中國政府在面對加密貨幣時，與其他已發展國家看法不同，比較注重加密貨幣如有何對實體經濟做出貢獻。他亦表示不同意華爾街學者指加密貨幣有定價功能，可以對沖風險的看法。

然而其他國家開始接受加密貨幣作為交易，例如PayPal、Visa宣佈接受加密貨幣作支付工具，蘋果（AAPL）亦正在招募加密貨幣和替代支付系統方面的務開發經理，並準備通過其錢包應用（Wallet）支持使用比特幣進行支付。

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