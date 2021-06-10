【本報訊】新地（016）天水圍Wetland Seasons Bay料短期內開售，同區現二手高價。中原陳思麗稱，栢慧豪園6座頂層連天台兩房單位，實用面積502方呎，外望西部通道及海景，景致開揚，開價738萬元，剛以708萬元成交，呎價14,104元。撇除今年初一宗內部轉讓個案，是次成交價創屋苑兩房單位新高。

香港置業劉浩勤表示，將軍澳中心10座高層E室，實用面積384方呎，剛以780萬元售出，呎價20,313元，創屋苑兩房標準戶呎價新高。原業主2018年4月以708萬元購入，持貨滿三年「SSD」鬆綁即沽貨，賬面獲利72萬元，升值一成。

近年高價開售的新界鄉郊新盤，雖然居住環境舒適，但由於位置隔涉，業主賣樓往往要蝕讓。市場消息指，元朗Park Yoho Genova再錄蝕讓成交，18A座中層A室，實用面積576方呎，兩房連儲物房間隔，原業主2018年1月以799.76萬元一手買入，原本叫價850萬元放盤，最後以785萬元蝕賣，呎價13,628元，未計釐印費及代理佣金等使費，賬面蝕近15萬元離場。

首四個月內部轉讓增三成

美聯表示，今年首四個月內部轉讓註冊個案錄1,719宗，比起去年同期1,327宗上升約29.5%。該行劉嘉輝指出，內部轉讓個案按年顯著上升，相信當中有不少業主透過內部轉讓過程「自製首置」身份。由於目前樓市氣氛持續向好，估計內部轉讓情況亦將持續出現，並為樓市帶來動力。去年全年共有4,660宗內部轉讓註冊個案，平均每月388宗；至於今年4個月錄1,719宗，即平均每月達430宗左右，可見今年首四個月平均每月宗數亦較去年全年平均高逾一成。