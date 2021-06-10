【本報訊】市場觀望美國通脹數據，加上A股向上乏力，港股連跌七日累瀉逾700點。恒指昨早段盤中曾抽升211點，高見28954點，惟受制29000關，並輾轉回落至28738點收市，微跌3點，七日累挫729點或2.5%，為5月24日以來收市新低；國企指數則升11點，至10716點；科指收跌2點，至7969點，七日共插336點或4.1%；主板成交為1,340億元。

傳時代天使場外升五成

全日沽空金額約161.23億元，沽空比率為12.03%。北水昨錄淨流出16.3億元。騰訊（700）為走資王，全日錄16.57億元淨賣，拖累股價跌0.4%；小米（1810）亦遭淨沽5.06億元。不過，受惠中美商務部長通話，港口運輸股向好，中遠海控（1919）創三年高位，收升12%至19.2元；太平洋航運（2343）揚近一成至3.07元。

有報道指下周三掛牌的時代天使（6699）場外交易價曾見260元，較招股價上限升五成，每手（200股）賬面最多賺17,400元。據悉，該股公開發售部份超購約2,000倍，成為今年超購倍數第二多的新股，料凍資5,800億元。外媒報道，零盈利的生科股歸創通橋醫療科技昨通過聯交所上市聆訊，集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）；摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。

微創（853）分拆微創醫療機器人遞交上市文件，保薦人為摩通及中金。路透旗下IFR早前報道，微創醫療機器人計劃最快9月在港上市，集資7億至10億美元（約54.6億至78億港元）。