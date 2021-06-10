《蘋果驗樓》今次驗收恒地（012）佐敦本木一個近千萬元的一房單位，位處市區，某程度在港鐵佐敦站地面，由內到外都驚喜萬分。走進單位，位處高層，開窗一望，遠望太平山，兼望全港最高的IFC及ICC位處一左一右，然而前方恆豐酒店房內景致更引人入勝，房內女住客蹻腳咬手指、瞓低傾電話都盡入眼簾。單位景觀一流，但交樓質素方面，資深驗樓師賴達明「明哥」卻指一般，全屋最大問題是浴室，包括花灑漏水、浴屏門底漏水、氣窗刮鉸，驗樓評分75分。

由港鐵佐敦站D出口轉入德成街，經恆豐酒店，幾分鐘就到本木，適逢下雨正反映由地鐵站至大廈無遮無掩的情況，即使選擇由港鐵E出口由商場扶手電梯轉到頭暈上到地面，仍要行一段路才抵達本木。本木是單幢樓，全盤172伙暫沽逾130伙，賣得最多是一房單位，而今次驗收正是一房單位，位處高層，實用350方呎，業主去年以970萬元買入，呎價約2.77萬元，現時放租叫租2.2萬元，預期回報率約2.7厘。另外，單位尚有每月管理費約1,600元。據悉，市場約10個租盤，其他一房叫租都是2.2萬元，暫未聞租務成交。

今年年初驗收同樣是四叔的新盤元朗尚悅‧嶺，一個實用365方呎的單位都劃到兩房間隔，今勻市區盤實用350方呎卻為1房間隔，空間去哪兒？主人房現場度過7呎半乘11呎，面積約80方呎，另外再加一個4呎寬衣櫃，浴室企缸位可以企到兩個人。開放式廚房設計，客飯廳8呎乘約14呎，面積逾110方呎。廳大房大，比起該元朗盤廳細房細，反映上車盤與市區盤的分別。

單位位處高層，高過前方住宅及酒店，望到維港煙花景，遠望太平山，正路靚景，但前方恆豐酒店房內景也能盡窺，例如有住客在窗戶晾曬衫褲，仍遮不到她在蹻腳咬手指傾電話、有女仔瞓在床上講電話等等。家電方面，微波爐和洗衣機選用西門子。收樓時，發展商代表表示，屋苑走日系路線，贈送不少日式飲料及用品，包括掃地機械人，業主對此都感到滿意，不過交樓質素方面，就要交由明哥出手。

明哥表示，全屋最大問題在浴室，企缸花灑喉管漏水，企缸水龍頭與牆身之間接駁位有條大罅隙未封，「沖涼時好容易滲水去到呢個位置，甚至有機會滲水入磚底，令磚底積水。長遠嚟講，石材容易病變容易發黑，長期積水嘅話有機會增加漏水風險，最嚴重有機會漏水落下層單位，所以必須將呢啲罅封好。」浴屏門就算做了少許跌級設計，但仍有水由門底漏出。浴室氣窗亦因為調校欠佳而出現刮鉸問題，「窗鉸裝得太實，導致刮鉸，好容易導致損耗，聽覺都有個損耗，因為開關時非常刺耳，我建議重新安裝。」此外，企缸假天花有罅隙及未裝齊，反映手工馬虎。另一個問題位於露台，明哥指出：「露台本身是有牆燈，在牆腳位置，我發現牆燈嘅冚裝斜咗，最重要係牆燈周邊有好大條罅，呢個位係露台，打風落雨時，水很容易滲入，有機會導致短路。」

明哥總結，單位最大問題相信是浴室問題，包括花灑頭漏水、浴屏門漏水、接駁位有條大罅，這些都增加漏水風險；整體來說，單位質素一般，驗樓評分75分。

恒地回應表示，預計短期完成修繕，惟浴屏玻璃門訂購需時，待來貨後即可安排更換。

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