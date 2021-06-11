有讀者查詢，王弼的愛股Home Depot（HD）由早前345美元高位回落，目前處於310美元水平呆滯，究竟炒完未？大哥，一隻市值3,000億美元的藍籌（市值第17大美股，撇除所有天價的科技股，則排名第7），由3月的246美元，兩個月炒上100美元，升幅40%，短炒來說，你說炒完未？但長期來說，HD在過去10年升了7倍，現在由高位回吐10%，是否加倉的好時機？這段時期被困在北美洲的好處，是親眼見證在高通脹下，HD的貨品不斷提價，但生意仍好到不得了，王弼的策略是每逢HD顯著回落，便會Sell Put儲貨。如在周三Sell 6月18日到期，行使價310美元的ATM Put，約可收到3.7美元的期權金。

本欄講油價和油股太多，雖然食正條水，但對於許多野心勃勃的股票賭博人士來說，他們見慣一日升五六成的股票，油股半年才升五六成，實在見不得大場面，如果再談論油價，恐怕趕客，更怕被批評「呢D咁嘅成績都敢攞出黎獻世」。不過，最近石油分析界都沾染一點科網味道，有人大量購入年底到期行使價100美元的期油Call，更有人以不知認真還是講笑的態度，說國際油價會見300美元一桶，會不會連石油都好像meme stock，Reddit仔瘋狂掃入call option（Gamma Squeeze），把國際油價夾爆至天價呢？

因為怕讀者悶（其實是煙草股的Short Call被行使了，有資金回籠），王弼開始發掘新投資對象。富國銀行推介一系列零售消費股，當中值得注視的是一間寵物產品連鎖零售店Petco（WOOF），該股份於本年1月上市，屬半新股，首日掛牌曾高見31.08美元，3月初低見17.86美元，王弼在周初看到富國銀行的報告時，報22美元水平，執筆當日，見過24.5美元，追不追得過，如何追，自己做下功課。我寫得，一定有入貨啦。

王弼

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