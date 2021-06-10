【本報訊】中國面對通脹升溫壓力，5月份消費者物價指數（CPI）按年升1.3%，創八個月高位，同月工業生產者出廠價格指數（PPI）亦按年升9%，增速為2008年以來最高。人行行長易綱預計，今年CPI會呈前低後高走勢，全年平均漲幅將在2%以下。

易綱昨出席「陸家嘴論壇」演講時表示，內地經濟運行處於合理區間，物價走勢仍可控，國內利率水平雖較主要發達經濟體稍高，但在發展中國家及新興經濟體仍相對較低，有利各市場穩定發展。他亦關注人口老化令居民預防性儲蓄上升，導致消費意欲下降及抑制通脹，未來要透過一系列改革釋放增長潛力。對於外部疫情形勢及宏觀政策，他指目前仍有不確定性，對來自各方面的通脹及通縮壓力都不可掉以輕心，貨幣政策應以穩為主。

出席同一論壇的中國銀保監會主席郭樹清指，世界各地推出經濟刺激措施，貨幣政策達前所未有的寬鬆程度，短期內雖能穩定市場，但同時亦導致通脹加劇，且會持續一段時間，並非如不少專家預測般短暫。

內地M2增長8.3%

另外，人行公佈5月底廣義貨幣（M2）餘額為227.55萬億元（人民幣．下同），按年增長8.3%，較市場預期略高，增速較4月底高0.2個百分點。5月份人民幣貸款增加1.5萬億元，高於經濟師預測的1.4萬億元水平，數字較去年同期增143億元。按部門看，住戶貸款增加6,232億元，其中短期及中長期貸款，分別增1,806億及4,426億元；企業單位貸款增8,057億元，票據融資增加1,538億元。