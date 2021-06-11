實德環球（487）上月擲過千萬港元買入比特幣後即遇上幣災。公司副主席兼執行董事馬浩文表示，「冇一個投資會係草率嘅 」，而比特幣只是公司長遠投資中的一小部分，長遠亦看好比特幣發展。

馬浩文指，近期有很多政治因素，以及大企業對虛擬貨幣的認受性影響比特幣價格，並稱管理層當時認為比特幣已經出現較大調整，才決定買入。他又表示，購買比特幣並非一次性的投資，公司會定期評估市況，或待比特幣價格穩定後再增持。

公司於5月10日公佈，用內部資源購入23.4枚比特幣，總代價約130萬美元（約港幣1,010萬元），即每枚約5.6萬美元。根據coindesk數據，比特幣由一個月前每枚約5.5萬美元水平，急插逾3成至現時約3.5萬美元的日內低位。若公司未有減持任何比特幣資產，帳面則蝕約46萬美元（約357萬元）。

另外，馬浩文提到旗下澳門十六浦酒店，於「五一黃金周」期間達到100%入住率，現時入住率則介乎4至6成。雖然目前澳門收緊對廣州旅客的入境要求，但馬浩文期望廣州疫情可於2至3星期受控，並預期恢復通關後，暑假的生意會比黃金周期間更佳。

實德環球今收跌1.25%，報0.158元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略