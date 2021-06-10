【本報訊】名廚黃永幟（幟哥）一手創辦的龍皇集團（8493，臨時代號8556），股價昨日勁瀉逾八成至0.38元，市值蒸發2.62億元，僅餘5,470萬元。在此之前幟哥已多次高位散貨，使持股量降至12.22%。惹市場關注的是，龍皇的公司秘書羅柱榮，同在正被證監會調查涉「微信女」騙案的恒益（1894）任職公司秘書；在沽貨前夕，多間涉「唱高散貨」券商突接收近四成龍皇股權。

黃永幟現任龍皇行政總裁，惟自本月初起分別於1、3、4及7日減持龍皇股權，港交所的披露易網站顯示，合共為4,028.76萬股，按各個日子的賣出均價及股數計，合共套現約8,638.54萬元，其中6月4日減持量最大，涉2,727.1萬股或5,874.22萬元，且賣出均價達2.154元，距今年高位不遠。事實上，龍皇股價自年初起由每股0.86元節節向上，並在上周二見一年高位2.6元，成為黃以高價密集沽貨的契機，目前僅餘下1,760萬股或12.22%股權。

股權曾轉「問題」券商

在黃永幟沽貨前夕，據中央結算系統（CCASS）及獨立股評人David Webb旗下網站「Webb Site」資料，5月17日有19.37%龍皇股權被轉移至禹洲金融存託，5月20日有20.83%股權被轉移至中泰國際證券存託，這兩批股份合共為40.2%，剛好與黃沽貨前的持股水平一致。禹洲金融及中泰國際證券皆在今年被證監會點名，在2月中，證監會指中泰國際證券等13家經紀行的一些交易賬戶牽涉一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局；今年3月中，證監會指禹洲金融控股等15家經紀行的交易賬戶也涉另一宗懷疑「唱高散貨」騙局。

公司秘書同任職恒益

過去多日，網上已在流傳龍皇找散戶散貨，透過在炒股群組推銷黃永幟的股票，手法類似「微信女」唱高散貨。財經專欄作家「中環十一少」於facebook發帖表示，「這次幫龍皇搞散貨的，與民建聯張國鈞曾任職董事的恒益搞散貨的，是同一位人兄」，又認為黃未來恐怕也逃不掉監管機構追查。

根據公開資料，龍皇今年4月1日委任羅柱榮為公司秘書，授權代表及傳票代理；羅柱榮3月31日，也出任恒益公司秘書，其後在4月下旬，證監會聯同警方拘捕了恒益三名執董，因有關人士涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，惹市場猜測與唱高散貨有關。

龍皇其他主要股東已先後跳船，包括商人黃浩，他去年3月首度減持龍皇，在場外以每股約0.047元，減持1,560萬股，套現73.3萬元，使持股由5.25%跌至4.17%，低於5%的須予披露門檻水平。龍皇在上月28日舉行股東會，中環十一少指接到龍皇小股東投訴會上有兩個不合理議案，包括增加法定股本（會增加上市公司成本）及上調每手股數（增高入場門檻），並有小股東去信港交所和證監會投訴。