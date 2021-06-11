保險

●平保（2318）旗下平安財產保險、平安人壽保險、平安養老保險及平安健康保險，今年首5個月原保險合同保費收入為3,610.82億元（人民幣，下同），按年跌5.7%。期內，平安財產保險保費收入1,091.3億元，按年跌8.8%；平安人壽保險保費收入2,953.6億元，按年跌4.2%，平安養老保險保費收入109.13億元，按年跌14.4%；平安健康保險保費收入50.8億元，按年升25.1%。

●中國人民保險集團（1339）旗下人保財險（2328）、人保壽險及人保健康，首5個月原保險保費收入總共為2,817.6億元（人民幣，下同），按年升0.37%。其中人保財險今年首5個月原保險保費收入2,026.22億元人民幣，按年升1%；人保壽險首5個月原保險保費收入574.08億元，按年跌7.4%；人保健康首5個月原保險保費收入217.3億元，按年升20%。

●中國太保（2601）旗下太保壽險、太保產險今年首5個月累計原保險業務收入分別為1,211.73億及676.09億元（人民幣，下同），按年升4.04%及7.2% 。

●新華保險（1336）今年首5個月累計原保險保費收入為826.7億元人民幣，按年升4.6%。

人事變動

●港交所（388）委任伍慧儀為董事總經理及集團內部稽核主管，9月初履新；她將直接向該所行政總裁歐冠昇和稽核委員會主席姚建華匯報。伍將監督港交所的內部審計，並就風險管理、管治和內部控制流程向董事會提供獨立鑒證。

伍慧儀曾任職瑞信董事總經理兼亞太區首席審計師。此前於摩根大通擔任董事總經理、負責監督亞太地區企業和投資銀行的內部審計。

●世界華文媒體（685）表示，田淑嫻已辭任公司聯席公司秘書及授權代表，以尋求個人發展，由萬華媒體（426）財務總監及公司秘書楊形發接任，今日（11日）起生效。

●農業銀行（1288）表示，湛東升因工作調整請求辭去副行長職務。

●中國外運（598）公佈，執董李關鵬獲選為董事長，非執董宋德星獲選為副董事長，任期昨日已開始。

內房

●新力控股（2103）連同其合營企業和聯營公司，首5個月的合同銷售金額約467.7億元（人民幣，下同），按年升42.9%；5月錄得約118.5億元，按年升27.4%；首5月合同銷售面積約309萬平方米，平均銷售價格為每平方米15,125元。

藥股

●港交所權益資料顯示，雲頂新耀（1952）獲Wellington Management於6月8日場內以每股平均價70港元增持107.20萬股，涉資7,504萬元。增持後，Wellington Management最新持股1792.08萬股，持股比例由5.68%增持至6.02%。

●翰森製藥（3692）表示，其研發的抗精神病藥物「鹽酸魯拉西酮片」已獲得國家藥監局頒發藥品註冊批件。 該產品適用於精神分裂症。

其他

●嘉藝控股（1025）發盈警，預計截至今年3月底止年度將錄得虧損不少於3,000萬元，並未計及可能須作出的進一步減值或撥備，而去年同期蝕4,700萬元。預期虧損主要源於因中美貿易戰而持續受壓及新型冠狀病毒病爆發，令收益及毛利率有所下跌；扣除貿易應收款項撥回的減值虧損，而相關貿易應收款項主要涉及一名已根據美國 破產法第十一章將破產保護存檔的主要客戶；存貨備抵；及就物業、廠房及設備確認減值虧損。

●渤海銀行（9668）首四個月營業收入為104.61億元（人民幣．下同），淨利潤為41.29億元。

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