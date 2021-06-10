【本報訊】據龍皇集團（臨時代號：8556）網站介紹，創辦人黃永幟生於廚藝世家，父親黃江曾任美麗華酒店總廚及利苑酒家餐飲顧問。黃永幟年少已成名，但人生跌宕起伏。

黃永幟在早年傳媒訪問中透露，他在父親任職的酒家學廚，後來得到利苑老闆賞識，以25歲之齡成為利苑最年輕大廚，1987年到澳洲和美國等地取經，惟其間染上賭癮，一度欠下2,000萬港元債務；1992年回流香港，出任利苑總廚，決心戒除賭癮，至2004年自立門戶，與弟弟黃永康創辦龍皇集團。

龍皇首季蝕500萬

不過，在香港經營飲食業殊不容易，龍皇近年財務壓力不低，去年曾被指欠租，有分店遭斷水斷電，由於黃旗下酒樓主要位於大商場內，部份月租更過百萬元，他亦要向銀行借貸繳付租金。按龍皇截至今年3月底未經審核首季業績，營業額按年跌14.7%至4,914.9萬元，虧損500.8萬元。

今年2月，龍皇集團指公司正面臨嚴峻的營商環境，位於澳門威尼斯人度假村酒店的澳門酒家，和位於香港ICC及黃埔的分店，曾分別暫停營業，至於其他酒家的營業時間將臨時調整。

公司查冊顯示，黃永幟現時共持有20間公司。根據土地註冊處資料，由黃及妻子李靜濃持有的全豐收有限公司，名下持有天巒2期莫理茲大道2號屋，2012年4月以3,436萬元買入，並承造按揭及二按，類似洋房最近成交價為約2,900萬元。