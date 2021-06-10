一個不知名的中美洲小國，突然成為加密貨幣主角。薩爾瓦多前日正式立法通過將Bitcoin成為國家法定貨幣後，Bitcoin即有炒風，單日急升超過10%。加密貨幣發燒友或者認為，這是貨幣在實體經濟使用的又一明證。不過，投資者仍須清楚分析，為何一個窮小國，會突然擁抱最前沿的高新科技。

該國採用美元作為國家的法定貨幣。對這些小型經濟體而言，政策可以穩定貨幣價格，但像香港一樣，放棄了金融自主權，不可依靠利率調整當地經濟發展速度，結果是，一時會因美國低息，令經濟過熱出現泡沫；泡沫爆破後若美國長期加息，也影響復蘇速度。

另一方面，薩爾瓦多領導人是前美國總統特朗普的忠實支持者，民粹主義治國，雖然該國經濟差，但元首支持率甚高。不過拜登上台後，美國意識形態價值出現轉變，民粹與專權其實一線之差，走到美國訪問，卻無一官方人員招待，碰了一鼻子灰。

美俄交惡，俄羅斯主權基金率先清空美元為敬，有意降低美元對國家經濟的影響；薩爾瓦多被美國冷待，自然要找其他替代品。比特幣流通量高，用作替代美元或對沖美元儲備，似乎是不錯的選擇，所以監管、洗錢及貨幣波動率高等問題，都統統拋諸腦後。

假如薩爾瓦多用國家資產購買Bitcoins，自然對價格有支持。但投資者更要留意，當地會否推出更多政策，吸引加密貨幣交易所或資產管理公司進駐，若國家只為「溝淡」美元，對價格支撐則相對有限。

筆者為證監會持牌人

徐風

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