李寧（2331）今天舉行股東會，有股東問及新疆棉花風波，聯席行政總裁高坂武史表示，標榜採購新疆棉花對業務帶來短期幫助，「我們以後也會繼續做正確的事」，但不會依賴這股熱潮來推動長期發展。

高坂武史表示，3月下旬爆發的新疆棉事件，令該公司品牌及認知引起關注，短期生意沒有負面影響，反而有幫助，「對外部這些熱點，如何繼續實現生意最大化，是我們每天每周的日常工作。」

不過他指出，李寧公司不會依賴這些熱潮來支持公司發展，強調長遠持續發展是來自提高內部經營效率，以及對消費者需求變化而作出迅速反應。

探討與非凡中國合作

對於大股東非凡中國（8032）早前收了本港品牌Bossini（592）及英國鞋履品牌Clarks。李寧公司及非凡中國創辦人李寧表示，李寧公司正全力發展「單品牌、多品類」的核心戰略，以提升競爭力，非凡中國會全力支持李寧公司發展，包括探討雙方合作業務的可能。

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