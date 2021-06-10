市場上要搵到必賺的投資產品，並非易事，但必輸的產品呢？是有的，其中一種就是三倍反向槓桿的ETF。

熟識我的朋友都知道，於大部份時間，我都會沽空這類三倍反向槓桿ETF。然而，由於這個玩法牽涉槓桿和理論上風險無限的沽空方法，有一定危險性，初學投資的朋友，我並不建議貿然試做。

你只要打開任何一隻反向槓桿ETF的長期日線圖，並轉做log scale以反映股價長期的真實走勢，那我相信你就肯定不會想買入這種產品。

例如我自己都有開淡倉的納指反向槓桿ETF（Ticker: SQQQ），基本上自11年由產品推出的時候開始，股價都是持續下跌，由高位下跌超過99%。或者你會想，這麼多年來美股都只處於牛市，SQQQ完全屬企錯方向，股價下跌也不出奇。但去年二、三月時，美股因疫情引發大跌，即使你以神操作食盡整個月全個跌浪，你所能賺得的利潤也只有一倍，或者於往後不到幾個月時間，SQQQ的股價又再次穿底。賺又不是賺得很多，卻又容易輸錢，這種產品根本就沒有任何買入的價值。

純粹只有槓桿成份的ETF，雖然在股價升跌的過程中會造成損秏，但也不致於買不得。例如是TQQQ，只要本身相關指數能夠持續上升，適當時間仍是可以買入並作中長線持有。不過，如ETF同時有反向和槓桿兩個性質，損秏就會變得非常嚴重，惡化股價表現，所以大家就算睇跌，也不宜運用此類產品。

莫家強