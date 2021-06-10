【本報訊】新盤市場熾熱，發展商加快腳步推盤。萬科香港旗下何文田新盤VAU Residence，公佈推售首批50伙單位，折實平均呎價24,519元，入場價低於「五球」，最平單位499.8萬元。首批單位設有疫苗優惠，買家有2.8萬元現金回贈。

萬科香港執行董事周銘禧指，首張價單推出疫苗優惠，只要買家提供證明，可以獲得2.8萬元的現金回贈。周又形容，是次開價為「何文田起動價」，未來會視乎收票情況決定是否下周首輪銷售及是否加推，而疫苗優惠只在首張價單使用，如果50伙買家全部使用，涉及資金總額為140萬元。至於是否於加推中應用疫苗優惠，則視乎市況決定。

柏傲莊III次輪再膺票王

首批50伙單位包括17伙開放式、27伙一房及6伙兩房，實用面積209至388方呎，折實售價499.7萬至917.4萬元，折實呎價23,175至26,408元，折實平均呎價24,519元。其中50伙單位中有一伙折實售價低於500萬元，44伙低於800萬元；換言之，普遍可承造八至九成按揭。以折實呎價計算，較同區新地（016）旗下何文田Prince Central首批折實平均呎價29,688元平足17%，與2019年新世界（017）臻樺首批折實平均呎價24,308元則接近。

新盤市場火熱，新世界旗下大圍新盤柏傲莊III即將進行第二輪發售，是次接獲三萬張收票，再度成為「票王」。市場指，是次截止認購登記累收逾三萬票，打破去年10月項目第一期，以及今年推售第三期首輪所創的認購登記紀錄，成為約24年來認購登記量最高之項目，連同同系柏傲莊I及II，項目九個月內三度登上97後新盤票王，亦為97後首個新盤錄逾三萬票，逼近歷年榜首紀錄。發展商今午抽籤，周六展開次輪銷售推338伙，盡推三號價單內單位，合共發售338伙。

Wetland Seasons Bay快登場

樓市氣氛持續升溫，多個全新盤如箭在弦推售，其中新地（016）旗下天水圍Wetland Seasons Park已屆交樓階段；同區毗鄰另一個項目最新命名作「Wetland Seasons Bay」，並分三期發展。新地副董事總經理雷霆指，Wetland Seasons Parks目前累售逾95%單位；集團旗下Wetland Seasons Bay料第一期可於月內獲批預售樓花同意書，隨即展開銷售部署。