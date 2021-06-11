樓市熾熱，未補價公屋受市場追捧。世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，該行新近錄得黃大仙竹園北邨成交，單位為12座低層10室，實用面積443方呎，兩房間隔，座向東南，外望內園景，單位原開價280萬元，減價10萬元或3.6%，最新以270萬元（綠表價）易手，實用面積呎價6,095元。

據了解，原業主早於1999年購入上址，當時作價僅23萬元（未補地價），持貨22年至今沽出，賬面獲利247萬元，單位期內升值逾10倍。

白居二客斥425萬購唐明苑單位 呎價近萬元

新一批白居二買家入市個案不斷，世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋唐明苑唐富閣（C座）高層07室，實用面積426方呎，座向東北，外望市景。單位於去年10月放盤，原開價445萬元，累減20萬元或約4.5%，獲區外「白居二」買家以425萬元（居二市場價）承接，實用面積呎價9,977元。

據了解，原業主早於1999年以約106萬元（未補地價）購入單位至今，持貨22年至今沽售，賬面獲利319萬元，單位期內升值達3倍。

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