近年銀行利息受低利率環境持續影響，投資者轉向尋求新的入息途徑，最近被熱烈討論的 iBond 便是其中一項。iBond 以外，其實還有其他投資產品可增添入息，房地產投資信託基金（房託或REITs）便是其中一項。

按法例規定，房託必須將除稅後淨收入的 90% 盈利以股息的形式定期分派給投資者，不能因應經濟或經營環境而暫定派息。只要淨收入維持正數，基金單位持有人理應可按例獲得分派收益。

觀看房託市場 4 至 5 月份表現，雖然美國宏觀數據強勁，但全球十年期債券孳息率保持穩定，帶動主要的亞洲（日本除外）房託市場在 4 月份上升。投資者似乎不受疫情短期回升的影響，聚焦於全球新冠疫苗接種進度理想的消息。

我們認為一些受疫情影響的行業（如零售及旅遊房託和地產及收租股）將在疫苗普及後獲益。隨著經濟活動重啟，商場和零售商店的出租率及人流有望回升，而租金減免措施結束後，現金流料見改善，零售銷售回升有助提升租金收入，帶領房託市場穩步上升。

以香港房託市場為例，香港房託市場在 4 至 5 月份有見上升。而且香港政府宣佈從 4 月 29 日起，放寬那些員工和顧客均已接種疫苗的餐飲場所的防疫措施。相信這項措施有利本地商場的零售表現，尤其社區商場或日常消費為主的商場。另一項數據指出香港及新加坡的零售銷售額在 2021 年 2 月錄得按年回升，當中香港 2 月零售業總銷量按年大幅上升 30%。

香港政府最新的財政預算案表示，將會向 18 歲或以上的合資格永久居民及新來港人士分期發放總值 5,000 港元的電子消費消費券，以鼓勵及推動本土消費。計劃涉及金額接近 360 億港元，預計將佔 2020 年本港零售銷售總值約 11%。同時香港房託在二月顯著回升，可見未有受到區內房託市場的沽壓所影響。加上香港政府自二月起逐步放寬保持社交距離措施，部份零售業房託對 2021 年的業績前景轉趨樂觀。我們認為措施將刺激近郊住宅區商場的消費。

黃惠敏

宏利投資管理亞太房託投資專家

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