【本報訊】早前七大工業國集團（G7）財長達成共識，將全球最低企業稅率定於15%，以阻止跨國企業玩財技避稅。然而，據彭博引述消息人士形容，中國是潛在阻礙，不少國家官員已預期中國不會輕易簽署協議，故正着手為中國要求豁免稅制而做應對。

該消息人士透露，目前最低企業稅談判中的最大障礙就是中國，因中國希望國內企業獲得豁免，不過此舉勢削弱15%最低稅率的效果。預期最終其他國家可能為了滿足中國要求，作有限度讓步，並確保不會損害最低企業稅率規定。

憂影響國內科研發展

全球最低稅率，即跨國企業要就其利潤在經營地區繳付最低稅款，否則母公司將會被所在的稅務管轄區補收「差價」。

中國多數企業的基本所得稅稅率為25%，但高科技行業及研發投資享有減稅待遇，意味其實際稅率可能低於15%；而中國希望保留稅率優惠政策，主要由於這是經濟發展的關鍵，尤其是在先進技術發展方面；同時亦不欲巨企撤離中國。

報道分析指出，中國將發展高科技領域，例如微晶片和新能源汽車，並視為「十四五」計劃的核心，故中國可能會提出條件，包括優待科研行業的稅率。中國雖然不是G7成員國，但卻是二十大工業國（G20）的成員，料下月G20財長將在威尼斯舉行會議，亦會就最低稅率達成初步協議，年底前將完成更詳細的企業稅協議，供經濟合作暨發展組織（OECD）約140個國家作討論。而中國並非OECD成員，但近年亦有參與防止跨國企業將利潤轉移到低稅地區的討論。

學者：協議或成籌碼

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，除了國內科研稅率考慮，中國或希望將協議當作籌碼，以增加談判空間，「一方面簽約係避免國與國的惡性循環，但都想保障中國其他競爭力及面對國際的談判力度。」

G7協議除了實行全球最低稅率，亦要求企業在銷售利潤高的國家繳稅，惟僅限淨收益率（Profit Margin）達10%的跨國企業。英媒早前以亞馬遜為例，公司去年銷售額達3,860億美元（約3萬億港元），但2020年淨收益率僅6.3%，遠低於徵稅門檻，故亞馬遜等跨國巨企或能逃避最低企業稅率，反映計劃或存在漏洞。