【本報訊】政府發行的第八批通脹掛鈎債券（iBond，4246），今日下午2時截止認購，是次發行額最多可加碼至200億元，業界表示認購反應一直踴躍，截至周四計，認購人數及申購金額普遍較去年同期有雙位數增幅。有銀行預期今年最終會打破去年紀錄，認購人數甚至可能創歷來新高。

iBond歷來最多人申請一次，為2015年獲近60萬人認購，總認購金額則以2012年達500億元最多；去年第七批iBond（4239）發行，獲45.6萬人申請，總認購金額383.6億元。

中銀：逾七成人電子申購

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，從該行認購反應及市場消息判斷，今批iBond很受歡迎，相信總申請人數及總認購金額，都很大機會打破去年紀錄，總申購人數甚至可能創歷史新高。

陳續指，總認購金額則較難估計，因為隨着市民越來越熟習iBond分派機制，不是認購越多分配越多，申購金額亦會有所控制；像今次認購期內，踏入中段的平均金額，較初期一、兩日澎湃情況稍見回落。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌指，該行iBond認購反應熱烈，截至昨日總認購金額及宗數，已突破去年最高紀錄，透過電子渠道認購佔比逾七成。