中共中央及國務院昨（10日）發表報告指，浙江因具有重要的示範改革任務，將重新定位成「共同富裕示範區」，目標於2035年實現共同富裕，縮減貧富差距，讓全省人均生產總值及城鄉居民收入達至發達國家水平。新政策引起內地網民熱烈討論，但主要都是機械式地回應讚好，有留言甚至「讚嘆」這是「真正的共產主義」，又稱中國終於「回歸社會主義本質」、「站上人類顛峰」、「還是共產黨好，共同致富」。

中共首次提出這「共同富裕示範區」新政，目的是扭轉改革開放以來「部份人富起來」的發展不平衡問題。由於城鄉收入差距大，因此透過浙江作為先行試點，以達到全國共同富裕的長遠目標。該報告內容長達九千字，內容提到將推出政策完善再分配制度，調節過高收入人士，例如將設立工資合理增長機制、修改上市公司分紅制度，並鼓勵企業派股票予員工等；另外又強調要加強懲治貪官、反壟斷，甚至要防止資本過度擴張，以強化國有資本和國有企業地位。

中國網民幾乎一面倒撐示範區有利中國發展，惟部份人質疑共同富裕的可行性，「我是不是可以偷個懶不用努力了？」、「共同富裕的標準是甚麼？一直沒看到呢？」、「要想共同富裕先取消戶籍制度」、「感覺共同富裕和最近的『躺平』放在一起看就很矛盾」。有網民直言追求共同富裕根本不可行，因為人性有兩個致命弱點，一、自私，無人願意瓜分財富，二、懶惰，共富只會養更多懶人。

2020年浙江省GDP為64,613億元（人民幣，下同），按年增長3.6%，排全國第四名。首三甲方面，廣東省以貢獻GDP多達11萬億元奪冠，按年增長2.3%；江蘇省以10.2萬億元居次，增長3.7%；山東省以7.3萬億元緊隨其後，增長3.6%。

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