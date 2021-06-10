我的建制及共產黨「半生熟」之交，覺得《國安法》對他們的影響，更加深遠。建制相對財力豐厚，以為越接近權力，着數越多，一些頓悟，了解到風險更大。「白手套」那些太接近權力核心，失蹤人口，成為國際新聞，一些離奇失足。去到最後，追逐的離不開是「錢、色、權」的追逐遊戲。越是「入局」，可能失去更多。

有內地背景的，風險控制比純香港人了解更深。50多歲，經歷文革、或他們上一代經歷大饑荒的朋友，更明白到，錢離不開香港，人生失去自由，以維護國家安全之名，在不公義、無了期扣押下，香港已變大陸。他們恐怕：很快燒到自己。

藍友對我說，他們的下一代，一定要走，要「留一條後路畀自己」。這一群人當中，兩年前曾經在6.9及6.16出來遊行。有位說我幼稚，還信香港會變好，怎麼返回鄧小平1.0版本？藍友看到的，包括是中國的反制裁法，將會拖累香港。再加上8月1號的「銷港條例」生效，香港國際金融中心地位難以企穩。兩項疑似快被改動的大山，有法律及會計，另一個核彈：律政人員獲委任資深大律師變了政治庸酬，香港會計師公會的自我監督權力被政府收回，一切盡在政府權力當中。

鄧小平的「左中右」批判聲音，原先令到香港更自由更安全，現在完全DQ，香港走向極左不歸路。2019年的《逃犯條例》修訂至今，把香港得來不易的核心價值，全部打殘。法治，變得中國特色；《國安法》的審判，左報先作定調，似批鬥機器。現在多了一兩個「專業」愛國黨，想指點江山。距離特首選舉，還有約10個月；一位外資友人，誰仍放重資源在香港，問了一個很好的問題：一些官員，被美國制裁的：Are they still in the right state of mind to run HK？

我的藍友，隨口講了兩個他心儀的特首人選。他並非選委之一，但有渠道，去到北京，我感覺「新鮮」。藍友沒有悼念六四，但是有在6.9及6.16出來，他是恐資產被共產的表表者之一。

最後，加拿大的live boat救生艇移民方案，多了兩個選項，要離開的，祝一切順利。我會在香港時間星期六早上10點，在YouTube的Ed Chin Live頻道分享幼中老年人的選項。至於選擇留守的朋友，希望你我可一起，直到最後，香港加油！

錢志健

資深對沖基金經理

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