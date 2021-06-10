【本報訊】有線（1097）主席邱達昌指要走「老年人」市場，但不放棄新聞行業，並將投放3,000萬至4,000萬元製作奧運節目，同時指集團今年將收支平衡，更自爆曾洽商騰訊（700）合作。

邱達昌在股東會中不斷強調「路向」，稱香港60歲人口會爆炸性增長，對比年輕人忠誠度更加高，故直言有線要走「老年人」市場，同時留意健康節目有一定收視，且國際間不少同類節目水平不錯，故將集中資源在健康節目。

新聞行業方面，他指TVB翡翠台及明珠台廣告客戶下跌，新聞台走勢相對平穩，故有線新聞台不會被放棄。至於早前新聞部有80至90人離開之後，已填補80人，《新聞刺針》部門已恢復，但節目名稱會有所更改，將來還擬發展更多OTT業務。

自爆遭騰訊嫌 old fashion

邱達昌又提到曾與騰訊洽談合作，指由其女兒穿針引線下，與騰訊管理層馬化騰及劉熾平會面盼能在股權及業務上合作，「仲早過寰亞（8075）」，但劉熾平後來拒絕，「好老實講，佢哋覺得old fashion！」加上部份劇集只是外購，未必有香港版權，最終令交易告吹。

邱達昌指現時公司現金約3億元，至於今年因疫情原因，本來有望轉盈，但最終只能「打和」，問到今年是否需要再供股，他稱「答唔到」。至於奧運轉播權，邱達昌料公司會製作1,000小時節目，於7個頻道、港鐵車廂及OTT平台播放。

和卓悅（653）合作上，邱達昌指看中對方網上平台成功，但公司主席遭前股東入稟追債，問到會否影響合作，他指「唔會理」。