新一批通脹掛鈎債券（iBond）下午截止認購。政府發言人表示，初步認購結果顯示新一批iBond認講金額約545.8億港元，超額認購1.7倍；認購人數約71.7萬，較去年高55%，預計最終發行額將提高至200億元。

在循環配發機制下，71萬人瓜分200億元額度iBond，假設每人認購3手以上，則每人最多只穩中2手，分析估計每手穩賺300元，第3手或以上要看彩數。

iBond預計在本月21日公布正式認購結果，本月23日正式發行，翌日在聯交所上市。

銀行界：認購反應熱烈

滙豐香港財富管理及個人銀行客戶財富管理主管安博哲表示，iBond認講反應非常熱烈，申請宗數及金額均超越2020年的水平，反映客戶在當前低息環境下，繼續尋求有穩定回報的投資產品，其中經滙豐申請iBond的宗數創歷史新高。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，主要受惠於市場低息環境以及投資者憧憬通脹升溫，加上沒有大型新股上市，總認購金額及宗數均創新高，超過7成客戶經手機銀行及網上銀行認購。

恒生（011）總認購金額創新高，總認購人數則按年升近四成，當中約七成的客戶透過網上銀行認購。招商永隆表示，平均認購金額為10萬元，認購金額為去年的2倍，經電子渠道認購佔72%。

工銀亞洲發言人指，總認購金額及人數均超越去年，人數更較去年大幅上升近7成，其中，最高認購金額為500萬元，平均認購金額則約為9萬元。該行另設退款優惠，以存款額10萬元或以上開立228天港元定期存款的客戶，可享0.5%年利率優惠；開立368天港元定期存款的客戶，年息為0.6%年；另設港元兌換人民幣40點子優惠；及0.5%基金認購費用優惠，惟上述只適用於透過分行渠道進行申請。

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