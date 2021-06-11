中國最大網約車平台滴滴出行周四（10日）公開其在美國上市申請文件，有望成為今年全球最大規模IPO，《路透》消息指集資規模達100億美元，估值達1,000億美元。

滴滴出行在文化透露，2020年營收為1,417億元人民幣（下同），較前一年1,548億元為低，淨虧損為106億元，較前年97億元為多，集團解釋業績放緩因受到疫情影響，全球各地都實施封鎖措施，導致網約車陷入停滯；而今年第一季開始轉盈，首季營收421.6億元，凈利潤54.9億元。

《華爾街日報》亦引知情人士稱，滴滴出行以「小桔快智」(Xiaoju Kuaizhi Inc.)提出上市申請，估值可能超過700億美元，IPO籌集相當於估值8%至10%資金，新資金將投資於技術，以及擴大海外業務和推出新產品。

若滴滴出行成功上市，按照估值將是自2014年阿里巴巴（US︰BABA）在美國IPO集資250億美元後，在美國進行的最大規模中資股上市交易。滴滴出行自2012年創立，全球擁有1,500萬名司機，活躍用戶4.93億個。

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