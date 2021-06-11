網上支付平台AsiaPay發電郵予商戶指平台出現潛在信用卡賬戶數據外洩事件，正在進行獨立付款取證調查 ，調查人員初步判斷，潛在事件可能發生在2020年9月17日至2021年5月2日期間，又指自5月3日起，已經沒有進一步的可疑活動。

AsiaPay只發電郵通知商戶，並未有通知信用卡客戶。商戶之一的CoinUnited.io，其共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰指，昨天收到電郵通知有外洩事件，自己暫未有損失，不過公司已有3名同事報稱信用卡被盜用，損失金額約數百元英鎊。他認為這是一宗嚴重事件，影響人數眾多，指AsiaPay應以較正式的方法公佈事件及直接通知客戶，並非只發簡短電郵告知商戶。

AsiaPay是在香港成立的支付平台公司，為全球多間電商提供網上支付服務，包括Shopify、Ubercart、Ecshop等，而信用卡合作伙伴包括銀聯、Visa、Mastercard及American Express等。

AsiaPay電郵中指若有用戶在上述日子遇到任何欺詐案件，建議先立即聯繫發卡銀行停用信用卡。本報向AsiaPay查詢，暫未獲得回覆。

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