樓價穩步向上，有個別發展商睇好後市，將旗下已推出的新盤貨尾加價。恒地（012）啟德新盤The Henley I，今日更新多張價單，共20伙單位加價1%，折實均價約2.88萬元。

一手住宅銷售網顯示，The Henley I 上載多張新修訂價單，涉及伙數共20伙，包括17伙低座之一房單位，及3伙2座A室之三房一套單位，平均加幅約1%。實用面積由280至889方呎，折實平均呎價約28,768元，折實價約778萬至2,905萬元，折實呎價約25,018至32,678元。

最貴一伙是2座22樓A室，實用面積889方呎，三房套房間隔，在5月初推出時定價3,027.7萬元，呎價34,057元。最新定價3,058萬元，呎價34,398元，加價30.3萬或1%。折實價2,905.1萬元，呎價32,678元。

The Henley I 開售至今一個多月，合共售出201伙住宅單位，套現逾23.3億元。

另外，香港小輪夥帝國合作發展、恒地負責銷售的屯門青山灣帝御．星濤及帝御．嵐天剛上載多張新修訂價單，涉及伙數共10伙，平均加幅約1.5%。三期項目合共售出1,587伙住，套現逾76.74億元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略