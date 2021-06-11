大市好悶，好悶。有說是等待著美國公佈最新的通脹數據，因為市場關注的是經濟一旦過熱的話，聯儲局可能借收水、加息來降溫。但是我想講：大市等待三、四、五、六月的通脹數據，等了這麼久，這麼多次，可是指數一樣沒有動靜：沒有上升，也沒有下跌，最弊是沒有成交。通脹的數據月月都有，到底我們要等到幾時？或者我們可以關注一下10年期的美債，其孳息已經回落連1.50厘都穿埋，實在無可能認為我們有甚麼需要驚。其實市場的氣氛不差，但是看汽車、新能源的板塊先後再度落鑊便略知一二。云云車股中，比亞迪（1211）的走勢是最強的。

這不單只是因為集團的產銷數據最好，還有是他們可能成為蘋果新能源車的電池供應商。至於吉利（175）的數據雖然落後，但市傳他們有望從鴻海獲得芯片，讓生產逐步提升。因此，集團對於全年銷售達標有信心，亦重燃起資金尤其是北水對股份的青睞，刺激股價自低位反彈。我曾經在老早之前，在22蚊推介過這隻股份，其後，股份隨大市回落，最低見過18蚊樓下。如今，股份已經扭轉劣勢，反彈脫險。既然大難不死，我們無可能咁無志氣target返家鄉就算的，點都要倒賺先肯走。現價再不再買入隨便你，目標價我睇23、25，跌穿20的話止蝕。

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