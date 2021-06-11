新世界（0017）多年前已經著手收購北角繼園山一帶舊樓業權，並重建發展，其中包括豪宅項目柏蔚山。最新新世界柏蔚山項目連同周遭一帶繼園街用地，由翠領有限公司向城規會，申請修訂多年前核准方案，共涉及1,461伙住宅單位，分為3個地盤發展，修訂後將增加212伙住宅供應。

城規會文件顯示，整個地盤地盤面積達19.1萬方呎，當中包括2.6萬方呎政府土地。在此之前，城規會於2010 年2月12日已經批准該地段周邊的改劃申請，核准分為東西兩邊發展，包括已落成的柏蔚山項目，以及西邊地盤輝濃臺等舊樓重建。是次修訂方案，主要涉及西邊地盤，將修訂分為兩期發展。第2Ｂ期發展即原輝濃臺及周遭舊樓，將發展成包括四幢 27 層高的住宅大樓，總住宅樓面54.5萬方呎，及劃提供540伙住宅單位；至於新增發展地盤為2A期發展，即繼園街60至74號一帶唐樓，將發展成一幢 28層高的住宅大樓，總住宅樓面22.2萬方呎。

申請人指，自給自足的分期發展不會削弱2B期發展潛力，而且新修訂方案劃分兩個地盤，共提供850伙單位，較已較核准總綱發展藍圖額外提供212個單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符。而且2A期發展已整合業權，並可以短期內實施擬議分期發展計劃，預計在2024年底完成。

翻查資料，新世界早於2010 年2月12日已經獲批發展成一個涉及1,338住宅單位的項目，其後於2014年修訂方案，住宅單位數目修訂為1,249伙，其中東翼地盤柏蔚山項目已經落成，涉及611伙。

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