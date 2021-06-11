路透旗下IFR引述消息指，內地眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療已通過上市聆訊，預期最快下周二（15日）進行預路演活動，以了解投資者意向，目標集資最多3億美元（約23.4億港元）；聯席保薦人為海通國際及華泰國際。

初步招股文件顯示，該公司於1988年在內蒙古包頭創立，目前於中國華北地區經營17間眼科醫院及23間視光中心，收益主要來自於消費眼科服務及基礎眼科服務。該公司去年首9個月收入5.97億元（人民幣，下同），按年升8.4%，賺1.02億元，升67.2%；醫院患者就診人次51.8萬人，跌5%；住院服務每次就診平均消費7,366元，升4.3%；門診服務每次就診平均消費657元，升30.4%。至於視光中心的客戶就診人次7.05萬人，升13.2%；平均售價730元，升4%。

於往績記錄期間，朝聚眼科合共發生42宗與患者有關的醫療糾紛，當中41宗已解決，並向投訴患者合共支付240萬元。目前仍有一宗尚未解決的醫療糾紛，估計與該糾紛有關的最大風險將不會超過10萬元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略