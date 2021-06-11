不論甚麼時代及考試制度，10A以及7科5星星都被喻為天之驕子，前途無可限量，做專業人士醫生、律師基本吧。雖然今期主角人稱10A港姐的麥明詩卻選擇了一半，因為她考獲10A之後，到英國劍橋大學修讀法律系，及後更考獲美國執業律師牌，根本前途一片光明，就算不依靠家人都不是問題。但她卻選擇成為大台港姐冠軍，至於星途如何，各位心中有數。而在去年她離開大台，到顧問公司McKinsey做國際商業顧問，但有指她轉行半年已經覺得悶，開始懷念以往的藝人生涯。到最近有傳她重返拍劇，究竟是難以忘記娛樂圈的星途生活，還是覺得自己可以做出一番作為，抑或為錢？相信是哪一個方面，只有麥明詩本人才知道，但筆者只知道麥明詩不適合在娛樂圈發展，炒樓、從商甚至從政更為適合。

為何會說麥明詩更適合炒樓？地產五行屬土，而土正正有利麥明詩。麥明詩與兄長在2019年以620萬元大手買入有「龍床盤」之稱的屯門菁雋3個單位，去年其兄長以272萬將其134呎單位出售，賬面賺29萬。另外，據土地註冊處資料，由麥明詩持有的菁雋低層30室，於3月以200萬元易手，新買家為何小娟，而何小娟為麥明詩的母親，麥明詩是次將「龍床盤」轉售給媽媽後，相信已回復首置身份。而麥明詩及其胞兄麥明山隨即斥逾1600萬元買入長沙灣宇晴軒相連戶，由劏房盤升級「四小龍」名牌屋苑業主。可以見到炒樓賺錢，更適合麥明詩，至少好過在大台捱生捱死，一年人工都可能沒有炒樓那麼多，既然可以活用自己的知識、學識以及膽色賺錢，還不是更好嗎？

回看麥明詩八字，她生於1991年12月11日，屬乙木，八字為辛未、庚子、乙卯，身強格局，身強當然不要印星和比肩，即是忌神是水和木，水代表印星，即貴人、母親和長輩，一生沒有貴人、母親及長輩支持，但緣份沒有影響。木代表自己、兄弟、朋友和平輩，一生以木為忌，即是一生沒有兄弟、朋友幫助，緣份同樣沒有問題。至於用神非常明顯，就是火土金，即是食傷、財星及官殺。麥明詩八字年干年支及月干都是充滿土金，即官殺和偏財，是用神，代表出身好，命生得好。麥明詩在澳洲出生，1994年回流香港，就讀於拔萃女小學及拔萃女書院，自幼學習芭蕾舞，聲樂更達八級，來自中產家庭，父親為聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生，退休後從事化學補習工作，母親為社會福利署中央輔導醫療科職業治療師麥何小娟。到2009年更在會考中考獲10A，成為一時佳話。而年干年支都是代表出生至大約18歲到，可以見到命好自然好，如果配合大運就更好。

麥明詩10歲起大運，先行十年屬金和土的七殺及偏財大運，同樣也是用神，難怪麥明詩在年幼以及青少年時有非常大的作為及成就。但到20歲開始，她要行十年屬水和木的壬寅正印和劫財大運，剛才說過麥明詩一生以水和木為忌，幸好月干有庚金幫助，加上流年正確，2015年能成為大台港姐冠軍，但之後不見得再有重大突破。而且，在2020年她會行十年同樣屬水和木的偏印和比肩大運，同樣是忌神，加上八字將會進入行月支以及日干日支的時間，運氣以及命中八字開始轉入另一個氣場時，要多加留意，特別是感情，因為夫妻宮有子卯相刑，加上天干出現官殺混雜，也是不利感情的訊號，而她自己亦曾經說過，感情路上她是「10D」，所以要留意吧。

說了半天，為何說麥明詩更適合炒樓、從商甚至從政？因為麥明詩用神是金，金代表官殺，加上命中官殺透出，亦是用神，所以容易和有利擔任官職、領導、具權威的職位和工作，例如包括政府部門、紀律部隊、司法部門等等。另外，因為麥明詩命中喜土和金，地產行業一定適合她，而且金融業、證券和銀行等都是屬金，所以說麥明詩更適合炒樓、從商甚至從政。

至於麥明詩能否成為一個成功藝人？就要看她的命中有沒有這些元素。作為一個藝人八字最好見食傷透出，因為食傷代表才華、藝術細胞和口才等。另外，如果食傷透出，加上七殺透出配合，兩者二合為一，更可以大紅大紫，但麥明詩卻沒有這些特徵。而演藝和娛樂圈五行屬水，麥明詩一生以水為忌，加上太多水會影響用神火土金的力量，所以相信她從事其他行業會更好。

一個人叻都需要尋找正確方向發揮自己，賺錢和名利每個行業都可以達成和擁有，並非一定要做藝人。發「明星夢」也好，想做演員都好，有人可以發一世，更可以夢想成真，但有些人只是出現過一剎那，到最後要在Google上尋找個人作品。既然個人能力出眾，學識又高，從事其他行業可能更好，打造出一番驚人成就。

白雪

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