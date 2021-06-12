自從年頭發生散戶對抗沽空機構的GME事件後，美國一班主張YOLO（You Only Live Once）生活態度的Reddit散戶，仍然一直尋找被沽空的細價股票，集體掃貨對抗華爾街大鱷。今個星期Reddit散戶又迷上了一隻保險科技企業股Clover Health（NASDAQ﹕CLOV），Clover Health股價由5月底至今已經狂飆超過兩倍。

Clover Health是一家靠SPAC上市的公司，主要業務是為老年人提供醫療保險，之所以受追捧，除了因為被大鱷沽空外，借殼上市的背後推手不容忽視，他是有「SPAC之王」（SPAC King）之稱的Chamath Palihapitiya。這位擁有六個SPACs的億萬富翁曾多番公開支持散戶反噬華爾街沽空機構 ，被年輕股民封為「散戶英雄」。

早在今年1月底散戶狂炒GameStop（NYSE﹕GME）時，Chamath就已經發文力撐，為表支持散戶力量，他買入GME大賺之後，捐出所有利潤，一時間成為Reddit網民的偶像。之後證券商Robinhood限制散戶交易，Chamath又發文狠批，並呼籲散戶棄用Robinhood，改用Social Finance進行交易，又令Social Finance股價兩天內狂飆逾3成。

Chamath之所以會成為反華爾街體制的代表，與他的出生有很大關係。Chamath並不是含著金鎖匙出生的富二代，相反他的童年非常坎坷，Chamath出生於斯里蘭卡，年幼時因為國家內戰成為了難民，父親亦因失業酗酒和抑鬱，童年過得悲慘。不過幸運地，他6歲時成功隨家人逃離斯里蘭卡移居加拿大，並且在加拿大獲得到良好教育，讓他有機會力爭上游。

白手興家的Chamath早年先在美國互聯網服務商AOL工作，負責管理ICQ程式，當時年僅26歲的他就成為了美國史上最年輕的副總裁。之後他加入過Facebook，離開後創立了自己的基金Social Capital，成為風險投資者。Chamath去年曾透露，已經向紐約交易所預留了IPOA至IPOZ的26個交易代號，作為日後他旗下每間SPAC的交易代號名稱，「SPAC 之王」的稱號確實不是浪得虛名。

Chamath現時持有的SPAC上市公司，包括太空旅遊公司維珍銀河（NYSE︰SPCE）、房地產網上交易平台Opendoor（NASDAQ︰OPEN）、醫療保健科技公司Clover Health和即將合併上市的金融科技公司SoFi。

雖然Chamath現在成為富豪，不過他沒有忘本，曾經他在一個訪問透露，自己一生的命運其實掌握在一名他在6歲時面見的移民官，幸因家中有親戚居在加拿大，否則也無法移民。他說當年身邊有不少與他同年的小朋友，就算比他聰明能幹，因得不到機會，至今沒法擺脫貧窮。他深明銀幣有兩面，自己是體制內的得益者，但世界上仍有很多被體制忽略的人，因此現在的他一直透過各種方式幫助他人。

他創辦的風險投資公司Social Captital，宗旨是要解決世界上最棘手的問題，來推動人類進步。公司目前已投資了幾十間公司，包括醫療、金融科技、教育等範疇，例如是Clover Health就希望可以為老年人提供醫療保障；學習平台Brilliant就希望讓學習變得更容易更有吸引力；線上醫療公司Propeller Health則為哮喘病患者研發醫療產品，改善病患者的生活品質。或許正是他勵志向上的故事，深得一眾美國年輕散戶支持的重要原因。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略