二手樓價急升，葵芳熱門屋苑新葵芳花園最新錄一宗無樓睇連租約破頂成交，成交價近713萬元，破屋苑3年前高位紀錄。

中原地產許偉業表示，新葵芳花園A座極高層08室，實用面積418方呎，兩房間隔，望貨櫃碼頭一帶開揚樓景及海景。原業主於2021年1月放盤，底價708萬，租賣均可，當時樓市未到達業主心水價。單位2021年3月7日租出，月租15,800元，業主無考慮放售。

不過近日樓市熾熱，有區內分支家庭心儀屋苑海景單位，經代理游說後，業主開價715萬元放盤。由於單位連有租約，新買家未能睇樓，並且只能承造5成樓按，買家考慮兩天，最後議價至712.8萬元承接，呎價17,053元。打破2018年8月時，屋苑A座中層07室，面積415方呎，當年成交價710萬元之高位。據知，原業主2016年以523萬購入，賬面獲利189.8萬，單位升值36%。而是次新買家租金回報約2.7厘。

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