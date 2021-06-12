決定攜帶寵物一起移民，就是主人與寵物準備一段長時間分離的開始了。

「寵物分離焦慮症」嚴格來說，應該是「貓咪分離焦慮症」或「狗狗分離焦慮症」。因為現時有關動物分離焦慮的探究大多是以貓咪和狗狗為主的，而且更多的是關乎貓咪的。為什麼要探討「寵物分離焦慮症」？主要的原因是寵物在移居他地的時候，難免會有一段時間與牠們的主人分開。除非主人計劃乘搭私人飛機，或選擇加拿大航空等可容許體型較小的寵物跟牠們的主人留在客艙的航空公司，這段分離便可避免了；否則便須依照大部分入口國的規定，寵物都必須以貨件，或託運行李形式付運。換言之，絕大部分的寵物都不可以跟牠們的主人在一起的。

即便移民到台灣，寵物和主人也得有個多兩個小時的分離；但抵步後還須隔離檢疫七天。如果移民到英國，分離的時間由十多個小時至三十多個小時不等，視乎所搭乘的是直達航班還是非直達航班。

現時因為直達航班和寵物艙位供求嚴重失衡，不少寵物主人也得無可奈何地選擇非直達航班，再轉機或者以其他方式入境英國。此外，假若主人未能依照規定，主人與寵物的出發日期前後不能相差超過五天的要求，便需較長時間把寵物寄住在寵物酒店或請親友幫忙照顧，直到有寵物艙位，以商業方式輸入英國。故此寵物主人必須瞭解他們的寵物是否患有分離焦慮症，從而可以作出事前或及時的處理。

就貓咪來說，有分離焦慮症的貓咪大都會黏在主人身邊，主人走到哪牠們就跟到哪。當主人要離家時，牠們會擋在門口不讓主人離開，甚至會發怒和攻擊主人。主人離家後，牠們可能會不斷喵喵叫、舔自己身上的毛、到處噴尿、亂咬亂抓，甚至嘔吐，當主人回家時，牠們則會異常熱情地迎接牠們的主人。貓咪出現分離焦慮症的可能原因很多，大都是跟遺傳、牠們的成長和環境有關。例如有研究顯示幼貓過早離乳的話，會較易出現分離焦慮症。但主人若能及早對他們的寵物作出足夠的觀察，有助於辨識牠們是否有分離焦慮症，並作出適當的行動。當然貓咪在生病時，也會出現一些異常的行為。例如，當貓咪患上泌尿道的疾病時，也會出現隨處便尿和不斷喵喵叫的問題。所以區分出貓咪的異常行為究竟是不是由於疾病所造成是十分重要的。

當你發現你的貓咪出現一些異常行為時，第一件事情就是先聯絡你的獸醫師，並且跟獸醫師討論你家貓咪的狀況。獸醫師可能會建議貓咪做一些必要的身體檢查，進行血液生化檢驗以及尿液分析。假若主人可以把貓咪的異常行為拍錄下來，將會對診斷有更大的幫助；因為有時由主人所描述的症狀跟獸醫師所理解的會有些落差，因而有可能做成誤診。

由於分離焦慮症基本上是與動物的情緒有關，故此在治療貓咪的分離焦慮症時，一般都是先行採取行為矯正的方法的。首先，主人需改變自己的行為習慣，例如提早少許離家和回家，在回家後也不要馬上去擁抱牠或親近牠，對牠作「適當地」忽略，以減少貓咪的即時依賴。主人也可以在離家前留下一些玩具給牠，使環境變得比較有趣好玩。更可以給牠搭建一個舒服的平台，讓牠可以待在上面觀看窗外的景色；目的是要讓貓咪覺得好玩新鮮，因而忘記主人已經離家。

至於狗狗，牠們患上分離焦慮症的原因大致與貓咪相同，但這也會跟品種有關。比較典型的是一些天生膽小、需要主人陪伴的狗狗如貴婦狗和松鼠狗。此外，牧羊狗和工作犬如導盲犬或經過訓練後在機場執行職務的檢疫犬，牠們需要與人類保持緊密的合作關係，往往依附著一個人，因此也較為容易患上分離焦慮症。當主人暫時離開牠們的身邊，這些犬種會感到特別不習慣 ，造成情緒上的不穩。由於品種關係，狗狗的體型和力道可以比貓咪大很多，牠們的破壞行為自然有可能更嚴重。你可能回家後發現你重要的文件被斯破，甚至花費好幾萬元購買的沙發毀於一旦！

處理狗狗分離焦慮症的方法跟處理貓咪的其實也大同小異，不同之處在於狗狗可以外出運動和散步。充足的運動量可以改變狗狗的焦慮情緒，從而減輕牠們的壓力。因此，遛狗是非常重要的。主人可以在出門前帶狗狗運動，這樣可以消耗牠們一大半的體力，狗狗也就不再在意主人出門這件事了。

其實寵物之所以患上分離焦慮症，從另一面來看，也是對主人的愛的表現！然而，這種愛會讓牠們痛苦的。主人應該努力消除寵物對分離的焦慮和恐懼，這樣才是回報牠們的愛的正確方式！倘若寵物的焦慮問題真的很嚴重，就需要跟獸醫師商量一下了。必要時可施以藥物治療，並同時配合行為矯正法。一般來說，效果都是不俗的。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

http://www.fb.com/kalvintwchan

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！