新股市場黑幕多,綠色通道、折扣配售、莊家圍飛,多不勝數,但散戶最切膚之痛有兩樣,一是內地人違規參與本地IPO公開發售,二是有人採用多戶口認購策略,令本地散戶利益受損,而最荒謬的是港交所(388)多年以來放任不執法。

本地IPO一直有個規矩,但神奇地可以毋須遵守,就是容許不符資格的內地人參與公開發售。本總裁所見,過往在Global Offering文件內,都有特別提到申請人須為非中國法人或自然人。即將上市的優然牧業(9858)文件寫得清楚之餘,甚至在招股期間特別提醒券商內地人不能申購,這是合規到極致的做法,值得表揚(雖然後尾縮沙)。

另一類是未有提及禁止中國法人或自然人參與公開發售,但在招股文件提及申購資格當中,必須要有香港地址,相信大部份內地人均未能達到這項要求。而列明這類限制的新股,包括下周二及周四公佈配發結果的時代天使(6699)及科濟藥業(2171)。

上述這些規則並不是應港交所或證監會要求,而是內地要求在港上市的內地企業設相關條款。這些企業「出海」原意是希望吸納海外資金,如果去到海外卻吸內地人資金,與資本賬管制有衝突,亦與走資無異。如果這樣也容許,根本毋須刻意要到港交所上市,直接到上交所或深交所罷了。

問題來了,過去這些內地人違規申購本地新股,有責任監督新股上市流程公平公正的港交所從未執法,更變相容許內地資金外流。這些違規份子不少是經證券行申請,為何這些受證監會監管的Licensees,可以將Compliance及Know Your Customer拋諸腦後?

事實上,證券行一直知道這個違規行為存在,但不會主動揭露,原因是內地人抽新股是大茶飯,有貸款孖展息,亦有手續費,是故他們聲稱沒有留意新股對申購人身份要求,亦拒絕視參與者資格是否合適為重要事項,視合規為無物。

至於重複申購的違規市場行為,今年2月港交所接獲有關投訴,指明星股諾輝健康(6606)情況嚴重,事後曾向證券行查申購客戶資料,到今天「一手鋪數十戶」新股博提升命中率的行為依然猖獗,主要是內地投資者出術,本地投資者蒙受損失,證明當天港交所查Brokers只是做Show。

今天是執正市場的好時機,事關時代天使是年度明星股,難抽程度史上數一數二,而偏偏不少內地人違規參與,兼繼續採取「一手鋪數十戶」策略,監管機構可以做一件事——首先要求券商提交IPO申請人的地址,一不符本地住址,直接disqualified,甚至可以得悉他們是否重複申購嫌疑。

雖然香港潮流龍門任意擺,但金融市場尚算運作正常,不應該讓這個行業沉淪。港交所仍有時間力挽狂瀾,嚴格監管市場行為,避免偏離招股文件列明規則,否則就是冇做好呢份工。Hey Gucho, Hong Kong IPO market is rigged. Your turn to set things right.

程總裁

www.facebook.com/IFC89

