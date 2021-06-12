最近有不少專欄作者，都在寫「躺平主義」，彷彿一時間都認同了，要這個世代生存，已是不躺平不行。

擔心讀友們不知，躺平主義（或曰瞓低主義），乃源於內地某篇文章，意思是年輕世代，在面對現實環境的絕望，所做出「與其跟隨社會潮流奮鬥，不如選擇無欲無求」的處世心態。

個別的學者或KOL，很快附和指出，與其盲目追趕高漲的樓價和生活，真倒不如般無求聰明，而奉行躺平的人也會偶爾迎來「躲在某處看着那些忙碌的人沾沾自喜」的愉悅。

作為一個常寫創業故事、朋友也大多是創辦人的作者，我必須承認相對於「躺平」，另外的一個極端，毫無疑問就是「創業」。但我認為，不管人是「躺平」還是 「創業」，它們僅代表兩種完全不同生活態度，終究沒有對與錯！

記得讀《自私的基因》，當中就有這樣一段： 如果世間生物只分兩種性格，鷹派和鴿派，而每遇到爭奪資源的時候，鷹派必定要戰鬥到底，不打死對方就是被對方打死；相反鴿派則甘於認輸保命、從來避免衝突的話。

《自私的基因》認為，假若推到極致，某個群體全是鷹派，互相彼此傷害，這時候出現一個明哲保身的鴿派，那他從不會受傷，因此成為收穫最大的個體，得以延續繁衍自己基因；相反而言，當某個群體中全是鴿派，這時只需出現一個鷹派，就會成為絕對贏家 — 因為每有衝突都由他穩贏，獲取最大利益也就理所當然。

我大膽假設，這理論若套用於香港，於開埠初期，本土民風純樸，利益傾斜英企，土生土長港人多為鴿派，選擇隨遇而安，當出現第一個異數，例如早期買辦之一何東家族，以至於後來堀起的李嘉誠，他們選擇激進上流的處世策略，挑戰既得利益者，終在族群中突圍而出，成為一代香港商業大亨。

但當時移世易，香港有無數人已投身創業行列，前仆後繼北上設廠，社會逐漸充斥了鷹派，後來則慢慢變成，選擇穩打穩紮做好一份工、做個高級打工仔，反而能夠獲得更多的社會資源及上流機會，卻造就另一批的「人生勝利組」。

可想而知，選擇鷹派或鴿派處世策略，沒有高下之分，僅有因時制宜之別。問題是，香港經歷了最近十年、甚至是近兩年的翻天巨變，當往昔「我會做好呢份工」的哲學，逐漸變得irrelevant及無用武之地，於是才出現了「躺平主義」和「敢於創業」兩種截然不同的建議。

重點是，若作為年輕人，當然想一展抱負，此刻究竟應該選擇「躺平」還是「創業」呢？我沒有一個model answer，也許兩個都是正確答案，也許每個人都有不同的答案。

尹思哲

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