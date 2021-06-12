怕熱是男人天性，對汗線的顧忌，往往凌駕於衣著觀感，恨不得天天穿海灘褲上班。然而西裝配短打，卻叫很多男士嗤之以鼻，潛意識覺得「難carry」是一大理由，實際上講求的不過幾點細節竅門，拿點勇氣出來兵行險著的話，隨時能夠為炎夏衣櫥打開一片天，展現洋服氣派之餘又無損舒適快感。

首先，短打造型就要講求一條體面的短褲，普遍運動褲、沙灘褲即使布料印花再華麗，依然難以襯得起一件西裝褸，因為其剪裁版型細節跟洋服的手工感出入大大，所以最好選條具備西褲褲頭、側扣或打褶的短褲，這些細節正好能平衡西裝褸的觀感。

除了光顧時裝牌子或洋服店的「短西褲」之外，很多50′s vintage海軍、熱帶軍褲同樣有齊以上特色，例如流行了幾年的Gurkha Pants便屬配搭西裝褸的清涼逸品，恰好營造整體性。另外西裝褸當然要講究，很多男人認為襯短褲「出事」，其實死因在於那件西裝褸的剪裁樣式太formal，例如傳統英式西裝褸衫身長、暗袋及衫腳closed quarter設計皆莊嚴拘謹，配條短褲肯定mission impossible。相反，拿件南意大利風格西裝褸就保證沒有違和，衫身短而剪裁瀟灑，明袋patch pocket及衫腳open quarter是最休閒的洋服體現，正如拿玻里不少洋服匠人在夏天亦常以短褲襯西裝褸示人。

反傳統卻又不失傳統

始終認為有違傳統嗎？事實上早於30年代紳士們到郊外會所或熱帶地方渡假避暑，皆常有出現西裝褸加短褲配搭，從Laurence Fellows當年編繪的<Esquire>時尚指南插畫便可見到，這屬充滿優雅韻味的經典休閒造型，在上百年前可算dress-down一點的做法，配襯polo shirt、布鞋或換上孖襟西裝褸其實千變萬化，色彩組合更能散發海洋氣息。儘管是如此清爽非凡的衣著體驗，筆者卻曾因西裝配短打而被某爵士樂會所拒之門外。談到dress code這回事，始終沒什麼討論空間，最難說服那一位，大概是門外的保安員。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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