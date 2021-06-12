Smart2Go首席海外置業顧問兼合伙人Derek Yip表示，有港人投資杜拜住宅樓花The Grand，物業坐落於杜拜雲溪港島嶼，將於2022年底落成，為同區物業中最高規格。該兩房單位實用面績接近1,300呎，位於極高層位置，設有雙露台，連落地玻璃窗令室內採光十足，業主享物業所有權。買家為港人投資者，物業成交價約598萬元，每年租金回報高達6%，扣除雜費及管理費恆常支出後，每月實際回報高達5.1%。預期收樓後樓價升幅達15至20%。

物業全棟62層高，一共有434戶，屬於大戶型物業，享有180度海景並設有健身中心及游泳池。發展商EMAAR為全球第十大發展商及阿聯酋最大發展商，旗下物業佔杜拜當地建築7成。

物業座落於雲溪港灣區沿岸、大型游艇港旁，由物業駕車10分鐘即達杜拜市中心，15分鐘到達杜拜國際機場。雲溪港正在發展成杜拜新市中心，未來商業樞紐。區內設有銀行、酒店、商場、商廈、超級市場、餐飲酒吧、郵區、醫院、國際學校等等，零售美食夜生活、日常居住配套齊全，深受海外商務租客歡迎。附近更有杜拜最大的野生動物保護區Ras Al Khor。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略