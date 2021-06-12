最近有新股公司IPO的時候刻意要求只接受香港人認購，不接受內地人和美國人參與。表面上他們說限制內地人和美國人，骨子裏大家心照不宣，措施擺明係針對內地人。只不過拉埋美國人落水，畫面就冇咁難睇，下一次佢話限制埋澳洲人又得，歐洲人又得，東南亞居民都得。總之，唔好俾人覺得淨係針對內地人。

香港IPO長久以來有重複認購的問題。簡單來講，就是有一些人頭軍團，他們用數個身分證，開了數十個證券戶口，每個證券戶口都認購一定數額。根據公平分配原則，這些人頭集團很容易就中籤，每個戶口都中幾手，當遇上新股暢旺，明星級IPO很容易升四、五成，這些人頭軍團就可以憑着這種方法提高中簽率，從而賺錢。

這就有趣了。限制內地人抽新股，如此厚此薄彼製造中港矛盾，在今天政治正確的香港，國安居然沒有出動，連平機會、競委會也沒有說過一句，這不是很奇怪嗎？所以，這有機會是秘密默容許發生的。

香港IPO重複認購的人頭問題和微信女一樣，是永遠沒法根治解決的。只要人頭戶口是內/外地人，你永遠捉佢唔到，香港始終不能走上內/外地跨境執法。最近我瀏覽台灣社交媒體，也發現類似微信女騙局已經蔓延到台灣股票市場。道理也是一樣，山高皇帝遠，遠距離犯法，你吹佢唔脹。

監管機構黔驢技窮。面對微信女，他們只能夠加強投資者教育，然後強行凍結證券賬戶。到今天，也沒有一個微信女相關人物被起訴，人證都在內地，如何能夠做到有效的起訴？面對IPO重複認購問題，他們也無能為力。技術上來講，「就我們見到的公開資料所見」，今次限制內地人認購新股，是新股IPO團隊的「商業決定」，並不是監管機構強行要求的「政治決定」。但係你諗深一層，點會有IPO團隊咁戇居，只要成功集資上到市，佢哋就有傭金分，唯利至上嘅商業機構點會無啦啦幫自我設限，限制認購人數。

將件事以「神秘力量」嘅方式訴諸「商業決定」都係好，如果有一個官方監管機構跳出來話唔俾內地人認購新股，咁就會引起軒然大波，冇一個官僚夠膽孭鑊。問題在於，大家都知道有IPO重複認購者個困難，但係又解決唔到，所以只能訴諸「商業方式」處理。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略