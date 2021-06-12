新世界（017）發展的大圍站柏傲莊III 今日次輪開售338伙，項目早前再破紀錄收到過3萬票，超額認購88倍；消息指大手客時段暫時售出約50伙。

現場所見，今日早上10時A1組大手客時段，出席準買家比上周少，準買家按時段分批進場。據悉最大手斥資8500萬購入4伙，包括3間四房及1間兩房單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，柏傲莊III次輪開售338伙，預計可即日沽清。A1組大手客組別暫時售出約50伙，該行一名粉嶺用家客斥逾4000萬買入2間900多方呎四房河景大單位。

陳補充，本月至今一手市場錄900宗成交，料貨尾成交量大，本月可售出2500伙。他指，項目買家中投資者比例大，料有過半為投資者入市。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊III今日沽清機會大，該行一名買家斥6500萬購入兩伙四房及一伙三房，另一名買家斥3700萬購入一伙四房及一伙兩房單位，用作投資。項目有約四成為投資者，料入伙時呎租大約50至55元，回報3厘。

另外，項目次輪新票達4000票，在新盤市場計屬於高比例。他預計本月天水圍Wetland Seasons Bay 及啟德維港1號有機會推出，料一手錄約2500宗成交，二手就料6000宗。樓價方面，6月樓價升得快，料全月升2%，整體樓價將在7月破頂。

今日開售的338伙包括32伙一房戶、139伙兩房戶、106伙三房戶及61伙四房戶。單位實用面積由307至1,022方呎，折價售價688.9萬至2,590萬元，折實呎價18,498至25,952元。

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