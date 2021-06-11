踏入第二季中後期，又是上市公司回購及增持的高峯，無他，業績期將在7月展開，由於受禁買賣期（Blackout Period）限制，管理層普遍會把握放榜前的日子出手，往往被解讀為最後低吸機會，今期投資導航將精心挑選有潛質的股份，務求搭上這個增持回購企画順風車。

先講藍籌，長和系在回購動作最活躍。長實（1113）3月提出向李嘉誠基金會收購海外業務，作價170億元，並以發行新股支持，另一方面則向公眾股東回購3.33億股（最終更加碼至3.8億股），回購價51元，註銷後李氏家族及基金會持股由35.99%增至45.6%。值得留意的是，是次回購獲108.17%有效接納，屬輕微超購水平，大行摩通發表報告，解讀為主要投資者相信長實價值多於51元回購，相信集團重啟的故事仍然完好，故給予增持評級，調升其目標價至67元，潛在水位約三成。最新鮮滾熱辣的，還有長和（001）在場內進行回購，每股作價介乎59.35至59.45元，涉資6,130萬元；近日股價在高位回吐，股息率重上近4厘水平，可候回試57元水平分段吸納，中線博財息兼收。

另一隻藍籌萬洲國際（288）周初宣佈，提出有條件自願現金要約，以每股7.8元回購最多19.17億股，相當於已發行股本13%，較停牌前溢價15%，集團表示，利用借貸進行回購，及進一步優化公司資本架構，符合股東及公司整體利益。由於短期內萬洲股價將不會升穿7.8元，但回購交易期內，下方有一定承接力，故可利用期權進行Short Put倉，用時間換取期權金收入，參考行使價7元，即較回購價折讓逾一成。

房託股亦見增持回購動作，陽光房地產（435）股東之一恒基陽光資產管理，5月底至6月初共5度增持股份，每股平均價介乎4.3476至4.4324元，涉及股數95.3萬股；泓富產業（808）6月起則五度作出回購，平均回購價介乎2.88至2.9元。事實上，本港疫情逐漸消退，無論零售抑或商業活動均由谷底反彈，帶動多元化業務的陽光房地產以及主攻商業的泓富股價回升，從派息角度出發，兩者股息率均約6厘，陽光房地產候回試4.3元吸納，泓富則可待2.8元進場，以提高勝算。

提到經濟復蘇，不得不提零售及餐飲股。本地餐飲股太興（6811）去年全年業績已率先反彈，期內盈利增長55%至1.19億元，市場對今年中期成績表亦有所憧憬，新近股東手影也惹來遐想︰大股東陳永安於5月起12度增持股份，每股平均價介乎2.01至2.26元。翻查資料，陳永安去年第四季至今年第一季亦增兩度增持，其後股價累升約六成及四成，如今股價回試近期低位，值博率大大提高。內衣股都市麗人（2298）有着同樣炒作基因，主要股東鄭耀南近日以平均價1.0319元購入305.4萬股，他在去年中七度增持後，股價在好消息配合下，短短兩個月已較增持價高出1.7倍。今次增持後的好消息，很大機會是中期盈喜，事關去年下半年已扭虧為盈，今年上半年走出疫情陰霾，賺錢難度不大，對比去年同期蝕1.31億元，盈喜應是理所當然，近期股價同樣由高位回吐，可以小注等盈喜。

記者：投資組

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