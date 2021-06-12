1992年3月19日醫生替三哥抽骨髓後，決定在4月下旬進行移植骨髓手術。由於完成化療後的反應良好，精神穩定，所以在3月22日獲得醫生批准，三哥一家人和我們兄弟妹一同在病房內為三哥和三嫂慶祝六周年的結婚紀念日，三哥的兒子「哲熙」和女兒「思諾」畫了些圖畫送給三哥，哲熙的圖畫中有山、有船、有樹、有生果，說要請爸爸吃這些生果！思諾說爸爸的禿頭不好看，着他戴回帽子。三哥問思諾：「爹哋戴帽好看，還是不戴帽好看？」她說：「戴帽好看！」小朋友只知爹哋身體不適，卻不知原來患了這麽重的病。哲熙早前更在電話說「你還不快些回來，整天賴在牀上，似隻懶豬一樣！」小朋友尚不知道發生了什麼事情，不過這樣也好，小朋友年紀小，若知道了會為他們帶來憂慮，未必是一件好事。

4月1日，三哥開始骨髓移植的準備療程，他每天須服食數十粒抗癌藥物及進行為期三天的電療，然後在4月10日透過妹妹將骨髓植入他的體內。醫生詳述，服食抗癌藥及電療，雖可消滅三哥體內的癌細胞，但同時亦會損害正常細胞，抵抗力將會降至最低點，因而極易受到感染，所以會安排三哥入住幾乎無菌的隔離病房。骨髓移植固然有一定的危險性，但由於三哥所患的血癌是較嚴重的一類，若不進行骨髓移植手術，康復的機會近乎零。

據醫生說，手術後可能會出現兩類反應：第一類是身體上的痛楚，包括喉嚨疼痛、口腔潰爛、作嘔作悶、精神欠佳、發冷發熱等症狀，情況會維持兩至三個星期。當時家人們都不担心這一類反應，因為我們都知道三哥必能憑着個人意志及醫生、護士們的悉心護理，一定能克服過來。第二類情況則非常棘手，這包括骨髓排斥、細菌感染的併發症等等。若果發生這類情況，就只好作「最好的準備，最壞的打算」了。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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