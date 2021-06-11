【本報訊】外電引述消息人士指，持有京東（9618）的美股股東擬以每股配售價70.75美元，出售275萬股ADR，佔總發行股本約0.2%，套現1.95億美元（約15.2億港元）。該配售價較京東美股周四收市價71.85美元，折讓1.53%。據悉，摩根大通為配售代理，暫未知賣家身份。

港股七連跌後終反彈

京東美國預託股份首五大基金股東包括Tiger Global Management LLC持股3.86%、BlackRock Fund Advisors持股2.18%、The Vanguard Group持股1.84%、Invesco Advisers持股1.82%及GQG Partners持股1.46%。京東港股昨跌1.5%，收報279.2元。

港股經歷七連跌後，昨日終彈103點，收報28842點，於10天線（約28969點）水平見阻力；成交1,308億元。

北水單日轉淨入近19億元，並力掃美團（3690），涉資9.7億元，推動該股升3.1%至307.2元。內媒報道，逾50隻基金撤限購令，包括多隻投資港股的產品。分析指，港股經歷調整後，吸引力更勝A股，料有資金趁低入市，或成港股向上的一大動力。

彌明生活百貨（8473）宣佈，委任財經專欄作家渾水（黃兆祺）做非執行董事，並披露他曾任壹家壹品（8101，前稱家夢控股）執董。