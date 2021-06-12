疫苗接種成為全球各國競賽，接種率越高，越快達致群體免疫，經濟亦越快回復正常迅速反彈，甚至乎當地股市年內回報亦較強勁。今年表現最好的股市是歐洲，低接種率的日本、菲律賓及馬來西亞，表現相對失色。

疫苗接種突顯全球貧富懸殊的現象，歐美以至中國等國，成為接種劑數最多地區，反觀非洲多國仍然等疫苗到貨，接種率近乎零。

根據Our World In Data資料，截至昨日全球總接種劑量22.55億劑，接種最少一劑的比例為12.3%，已完成兩劑或完整接種的比率為6.2%。逾22億總劑量，中國（8.45億）、美國（3.05億）、印度（2.40億）、巴西（0.76億）、英國（0.7億）、德國（0.59億）、法國（0.43億）及意大利（0.41億）合共佔16.8億劑，相當於全球的75%。中國除公佈總劑量，其他資料欠奉，以內地主要打兩劑疫苗計算，完成第二劑的比率低於30%。

政府最新資料，香港總接種量為284萬劑，完成首劑有167萬劑，相當於總人口約22%，完成第二劑則為15%。港大醫學院公共衞生學院講座教授林大慶早前指，香港疫苗接種率僅約兩成，在全世界中屬近乎最低水平，斥香港人應該感到羞恥。

全球除了歐美等國，香港在已發展國家/地區算是位居前列（見表），完整接種率遠高日本、南韓的5%，亦較加拿大、巴西約一成為佳。如果香港接種率兩成叫羞恥，請問林教授，大部份國家/地區連一成未達到，是否無地自容。

新疫苗不足一年內獲批，是非常時期非常產品，市民存疑相當合理，醫生口裡所說的「效益大於風險」，同佬股講「股價可升可跌」，其實都是免責聲明。

美國、英國接種率高，最快獲針固然是先天優勢，但國民自發接種更為關鍵。港府將「低接種率」歸咎於市民，凡事將疫苗政治化，口裡說醫學科學化，所作所法卻背道而馳。與外國一樣，各種疫苗都有打針後死亡個案，與疫苗有關定是錯覺，請以數據說明，而非一改再改「規則」轉移視線。

股榮

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