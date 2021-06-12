Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有香港投資客戶購入哈利法克斯兩房公寓單位。物業為翻新項目，於2020年翻新，實用面積約775呎。該單位景觀開揚，設有露台，裝修精美。單位連大型家電出售，當中包括煮食爐、焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣機等等，最後成交價約7.7萬英鎊（約83萬港元），單位現時已租出，租務情況理想且穩定，租金回報高達6%。

張明珠指近月對於樓價約10萬英鎊（約109萬港元）的物業查詢持續增加，是港人較常詢問的自住及投資選擇。哈利法克斯被LendInvest評為英國前10名購買出租熱點之一，是一個具投資潛力的小鎮。該鎮以其同名的國際銀行而聞名，同時也是眾多行業巨頭的所在地，如食品品牌雀巢（Nestlé）和麥維他（McVities）。另外，該鎮的64%人口擁有專業資格，66% 的職位更來自銀行、金融及保險，住宅租務市場暢旺，絕不缺優質租客源，因此吸引不少投資者的目光。

物業位於哈利法克斯的Illingworth，距市中心僅10分鐘車程。鎮中心擁有齊全的生活配套，便利店、酒吧、餐廳及藥房等等，一應俱全。物業鄰近兩間著名Grammar學府，距離物業最近的中學，北哈利法克斯文法學校（North Halifax Grammar School）更獲得了英國教育標準局（Ofsted）的「傑出」評級。該物業門口設有巴士站，步行距離可到達超級市場。駕車亦可通過附近的M62高速公路樞紐，輕鬆抵達曼徹斯特和利茲布拉德福德國際機場。附近亦設有許多學校、托兒所、公園及公眾休憩空間等等，可說是自住、出租均相宜。

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