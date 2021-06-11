自社會運動後，港人陸續移居外地，加拿大移民、難民及公民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）早前更新「救生艇方案」 ，向兩批身在加拿大的香港居民提供申請永久居留權的途徑，主要針對在加拿大工作或畢業不久的香港人。有專家指， 新的救生艇方案擴闊了受惠對象，讀書方面沒設年齡限制，即使年逾40歲亦可申請在當地入學。至於工作方面更是擴闊至任何工種，只需提供糧單證明即可，他預計通關後會湧現逾萬宗申請。

加拿大當局早前形容香港處於艱難時刻，加拿大會繼續與香港人同行，深切關注港版國安法以及香港人權狀況惡化。上周二的推出新途徑，最直接受惠的是持有特區護照或BNO港人，並在加拿大畢業或投身當地職場的新鮮人。

兩大途徑，其一是過去3年在加拿大認可大專院校，完成兩年制或以上文憑、學士、碩士或博士課程，又或者一年制或以上研究生文憑課程，而且修讀該等課程時，最少一半時間身處加拿大。其二是過去5年在任何國家完成上述學歷，3年內在加拿大擁有最少1年全職工作經驗，即工作時數不少於1,560小時者，措施由2021年6月1日起生效，有效期至2026年8月31日。

專營加拿大移民的Hire Nation ，董事何毅珩直言，加拿大救生艇方向是給香港人很好的禮物。周二晚消息一出，單日已收到數十個查詢。最新的兩大途徑，對比2月時的政策，在銜接永 居的細節上更加明朗化。他又指，由2月至今，透過其公司申請開放式工簽，並成功配對工作的港人有逾30宗。工種方面包括餐飲服務業、酒店工作或文職等較易上手的工作，令其一落地可以立即上班。

當局表示截至5月底已接獲5,700多宗申請。何毅珩預計，若疫情緩和並通關後，以開放式工簽前往加拿大讀書或工作的港人，或會超過萬宗申請。他指傳統上前往加拿大工作時，需要申請工作簽證， 工簽會指定你未來在加拿大從事工作，但是開放式工簽是找任何工種或兼職都可以，即是「揸的士」或是沖咖啡的工種亦可，最重要是有出糧紀錄，證明在加拿大境內有12個月的長工或逾1560小時兼職的工作經驗。但是疫情下，以開放式工簽進入加拿大，需要有加拿大公司的聘請證明信件才可入境。

另一個途徑是讀書，他指加拿大不會年齡歧視，即使是逾40歲的中年人，亦可申請， 但需要提交合理理據，為何在這個年紀還需要讀書進修，同時亦需要撰寫學習計劃（Study Plan），包括解釋進修的原因，獲得學校錄取。另外入學設有既定條件，例如報讀的科目要考入學試，並要滿足IELTS （學術類）的分數。此外他叮囑，該方案的截止日期是2026年，若想修讀四年制的學士課程，需要計算報考學校及修讀時間可否在截止前完成。

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