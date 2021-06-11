【本報訊】低息環境、股市波動兼通脹預期趨升，造就政府發行的第八批通脹掛鈎債券（iBond）（4246），無論申請人數及認購金額均創歷史新高。政府發言人昨在截止後公佈初步認購結果，認購金額約545.8億元，較預計最終發行額200億元超額認購1.7倍，認購人數達71.7萬；料平均穩中兩手。

今次認購金額及人數分別較去年高40%及55%，由於反應熱烈，最終發行額將提高至200億元。假設每人認購3手以上，則每人最多穩中兩手，第3手或以上則看彩數。有專家預期上市日至首數天內，價格有望升至104元水平，短期速沽兩或三手獲派的iBond，可望有千元進賬。

iBond設固定包底年息率2厘，年期3年，每半年派息一次，最終配發結果將於6月21日公佈、本月24日在聯交所上市。

若擁三手 速沽賺千元

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，申請人數及認購金額創新高，反映認購反應獲低息環境、股市波動及預期通脹升溫等三大因素支持，該行預期，明年及後年本港通脹率或升至2%以上，故資金充裕的投資者可考慮長揸iBond至到期，收取更高浮動息率回報。

至於短炒一族，陳志偉稱按以往經驗，上市首日價格未必升得最多，在首發數日內則有機會升至104元價位，以持貨3手計，沽貨後可賺千元進賬。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期，認購人數急增下，首日升幅會較去年更高，可達103至104元，「若105元以上沽，因單日已可賺到相等於1至2年的利息，105元以下就揸，但不建議再追入。」今年大批資金認購，主要是去年iBond與螞蟻集團招股撞期，導致資金分流；而近月港股表現波動難賺錢、市場擔心通脹升溫，故資金湧入抽iBond以對沖通脹。

專家薦買債券ETF

財經書作者黎家良直言無貨者不值得追入，「首日有更多人唔夠貨去追，高追收息效果更加打折扣。」他料未來數年未至於出現惡性通脹，故建議若無貨者寧願將資金買入債券ETF，「例如華夏亞投債都有兩厘息，包含阿里（9988）、工行（1398）等，潛力更高。」理財啟苗聯合創辦人兼教育學者李錦反指，iBond實質利息回報有1.5厘以上，都值得買，較活期存款更好。

翻查發行紀錄，不計今批，最多人數申請的iBond為2015年，獲近60萬人認購，認購金額最高為2012年的498億元。滙豐及中銀總認購宗數及金額創歷年新高；渣打、恒生則總認購金額創歷年新高。工銀亞洲發言人指，該行最高認購金額為500萬元，平均認購金額則約為9萬元。