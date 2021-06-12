《香港01》引述文件指，上月初正式被聯交所除牌的康宏環球（1019）今發通告，指併購公司AGBA Acquisition Limited（簡稱AGBA）早前就購買康宏全部已發行股份提出可能要約，然而康宏本月9日接獲AGBA函件，知會AGBA決定不會進行可能要約。

康宏捲入股東爭拗多時，聯交所早前決定取消該公司的上巿地位，今年5月4日生效。該公司今年4月底公布，稱了解到AGBA有意考慮是否向公司持股者提出全面要約以購買公司全部股份，該公司董事會相信，對有意就其股份獲得流動性的公司少數股東而言，此舉將為最快捷有效的方法。

康宏上月21日亦曾發通告，指已委聘英國JP Jenkins Ltd為有意出售其股份的股東，及有意買入股份的潛在投資者提供對盤服務，有關服務將自同月24日開始。但之後稱延遲實施入駐JP Jenkins股份交易平台買賣，對盤服務延至較後日期推出，至今未有落實日期。

AGBA 去年底稱擬以4億美元（約31.2億港元）收購康宏所有平台業務及三成獨立理財顧問業務，惟該擬定交易須於滿足七大條件，包括康宏與郭曉群現行法律程序的解決方案、郭曉群沒有對公司及人員展開新的法律程序、康宏接受AGBA股份後需承諾在符合部份條件後立即按比例分派AGBA股份予股東等。

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