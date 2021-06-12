「岳少」林建岳出名交際強、朋友多，又有涉足娛樂業務，跟其他男富豪話題自然更多，但人生精彩歸精彩，旗下公司股價卻一直表現呆滯，算是一隻股民不會特別感興趣的股票，唯有億京集團主席余卓兒對麗新系股票情有獨鍾，懶理「岳少」喜歡與否。

麗新系多年來也被億京的余卓兒纏住，雙方關係非常微妙，後者常常「買爆」麗新公眾持股量，因為根據上市規則8.08(1)(a)，上市公司至少有25%由公眾人士持有，否則就可能要停牌，而這個情況過去也發生過幾次，「岳少」一直也不知道如何應對。

火燒葫蘆谷，司馬懿也能死裏逃生，靠的是一場雨。而對於林建岳來說，這場「雨」很可能就是合和因2019年的私有化而債台高築，以致最終要賣走九龍灣展貿削債，再「吸引」到億京入局。

根據《星島》的報導，億京的余卓兒本來夥同新加坡黃氏家族的信和置業（083）與鍾楚義的資本策略（497）組成財團，欲以150億元鯨吞九展。

豈料與林建岳關係密切的信和，似乎在臨門一腳縮沙，據報最終沒有參與收購九展，背後所謂何事，外人無法得知，但客觀效果是，余卓兒為促成這宗九展的收購，就可能要更多錢出來。

余卓兒傾巢而出，林建岳的麗新國際（191）就有機可乘，立即施展偷襲，宣佈供股集資4.4億至4.53億元，攤薄余卓兒的股權。方案是2供1，無需股東批准，發行1.96億股或2.02億股供股股份。

值得留意的是，麗新國際供股價是2.24元，已經較公佈前收市價大折讓65%，更較綜合資產淨值（NAV）約55.274港元折讓約95.9%，折讓比例來手誇張得猶如「老千股」，非常離譜，令不供股小股東遭受嚴重損失，但奈何這又是個監管漏洞，無法制止，一來供股比例只是二供一，增加股本剛好50%，就不用股東批准，二來攤薄比率計算是用市價非資產淨值，故以此計算攤薄比率僅21.7%，仍較監管當局設定的25%為低，但如果利用資產淨值，攤薄比率為32%，則供股無法獲批。

螳螂捕蟬，黃雀在後，余卓兒多年來儲貨，沾手麗新系多隻股份，包括麗新國際、麗新發展（488）、麗豐發展（1125）、豐德麗（571），今次若不跟供，拿出約2億元，恐怕就會被攤薄，浪費多年心血。如果進而增持增持不足1%並提出全面收購，根據收購守則內的連鎖關係原則(chain principle)，余卓兒亦同時需要對旗下五間上市公司進行全面收購，對現時資金較緊張的余卓兒，實在拿不出這龐大的資金進行這計劃，白白輸給林建岳。

而今次他被請君入甕，似乎看漏了林建岳圏子的威力，忘記了黃志祥與林建岳關係非淺，當年同時香港文化產業聯合總會的董事；也忘記了接受訪問時，新《星島》的新主人已經是佳兆業（1638），而不再是不時會調侃和嘲笑親家的那位何先生了。

十一少

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