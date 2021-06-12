有些日子，這輩子我也不會忘記。

2019年6月9日，100萬人上街遊行抗議特區政府推動逃犯條例修訂。100萬人上街，除了中國共產黨所豁範圍外，任何地方官員都會羞得無地自容，就算不下台致歉，也應直接認衰暫停修例。很不幸，香港有個僅由777票選出之特首，自恃「好打得」懶理民意，堅持6月12日送交立法會辯論。民眾怒不可遏，遂於6月12日在中環和金鐘一帶集會或佔領道路，這才阻止到立法會二讀。

警方在6月12日清場行動中，發射最少240枚催淚彈、3發布袋彈、19發橡膠子彈、30發海綿彈。從網上直播片段和新聞報道均可見到，多名示威者頭部中槍，最少兩人重傷。又有一幕是警方在「不反對通知書」限定集會範圍，即中信大廈附近施放多枚催淚彈，險釀人踩人慘劇。國際特赦組織直斥香港警隊使用不必要及過份武力，違反國際人權法。一支自命守護法治的團隊違反國際人權法，諷刺不諷刺？惟按政府所謂「行之有效」投訴制度，沒有一個警察需要負責。

之後721、831、101等，說來一串串數字；理大圍城、保衛中大等事件，說來一個個名詞。這些數字和名詞背後，乃市民追究警暴之堅持，是為自由奮鬥之血和淚。結果？林鄭月娥仍然板起一張嘴臉，不顧民憤，勞動北京繞過「一國兩制」強行落實《國家安全法》。當年鄧小平專為香港設計一國兩制，本想着成功運作起來，可以吸引台灣歸化。如今兩制淪為笑話，台灣顯然不能收回，還趕跑了一大批香港人。英國、加拿大和澳洲等政府所開逃生門，吸走大批資金和人才。林鄭治港唯一之「功」，恐怕只有令港人更痛恨中國而已。

大批港人如今身在異地，仍然關心香港。我在雷丁認識一家四口，有成員認為「反送中」運動還未結束，五大訴求未竟，香港人不應放下執着。是日612兩周年，世界各地香港人在全球47個城市發起「全球聲援香港企劃2021」。有些事情不一定立即發揮實際作用，但我確信八個字：「念念不忘，必有迴響。」

最後謹藉「北島」詩作《宣言》，向所有因「反送中」受傷之人、在囚之人、待審之人，以及一眾還在奮鬥之人致敬：

《宣言》北島

也許最後的時刻到了，

我沒有留下遺囑；

只剩下筆，給我的母親；

我並不是英雄，

在沒有英雄的年代裏，

我只想做一個人。

寧靜的地平線，

分開了生者和死者的行列，

我只能選擇天空；

絕不跪在地下，

以顯出劊子手們的高大，

好阻擋那自由的風；

從星星的彈孔中，

將流出血紅的黎明。

言又勤

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